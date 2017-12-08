Erdoğan'dan Batı Trakya'daki dört vekile mesaj!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümülcine'de halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Daha önce başbakan olarak geldim, şimdi de Cumhurbaşkanı olarak gelmek bana nasip oldu. Siz soydaşlarımla bir arada olmak benim için gerçekten çok ama çok anlamlı."

"Sizler burada, topraklarınızda, kimliğinizde, kişiliğinizde bir varlık mücadelesi verdiniz. Dün Yunanistan Cumhurbaşkanıyla heyetler arası güzel görüşmelerimiz oldu. Sayın Başbakan'la da aynı şekilde güzel görüşmelerimiz oldu. Temennimiz şudur. Bizler büyüklerimizin ifadesiyle komşu diye tanımlanırız. Türkiye ile Yunanistan arasında sizler birer köprüsünüz. Biz sizi böyle görüyoruz. Şu anda Yunanistan parlamentosunda 4 tane milletvekilimiz var. Şimdi bu 4 milletvekilimizin parlamentoda çok şeyler yapması gerekiyor. Sizin sorunlarınızı dile getirmesi lazım. Dolayısıyla orada bazı adımların atılması lazım. Dün ben bazı sorunları dile getirdim. Temennim odur ki, hem sayın Cumhurbaşkanı, hem sayın Başbakan bu sorunları çözerek Yunanistan'daki birliği, beraberliği, dayanışmayı çok daha güçlendirir."

"Örneğin, ülkemdeki Rum vatandaşlarımla ilgili benim bir sorunum yok. Örneğin daha önce el konulmuş olan Rum vatandaşlara yönelik vakıf varlıkları için çıkarmış olduğumuz bir yasayla hepsine bedelleri ödendi veya teslimi yapıldı. İnancına güvenen inanç hürriyetinden korkmaz. Düşüncesine güvenen düşünce hürriyetinden korkmaz."

"Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Aynı şekilde Yunanistan da öyledir. AB içerisinde Yunanistan'ın destekleri var. Aynı şekilde NATO'da da biz onları desteklemiştik. Bu dayanışmalarımızı desteklememiz lazım. Şu anda burada sevgili vatandaşlarımın, genç yavrularımızın buradaki görüntüsü çok önemli."

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