Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halen Almanya’da tedavi gören Baykal’ın kızı Aslı Baykal’la bu akşam telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP Antalya Milletvekili Baykal’a geçmiş olsun dileklerini tekrar ilettiği ve Münih’teki fizik tedavi süreciyle ilgili bilgi aldığı kaydedildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER