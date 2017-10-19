Erdoğan: 'Bedeli ağır olur' demedim, 'Gereği ne ise yapılır' dedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijeryalı mevkidaşı ile Ankara'da ortak açıklama yaptı. Erdoğan, belediye başkanlarından istifa talebiyle ilgili olarak "3 belediye başkanımız daha var. Onların da istifalarını en kısa zamanda vereceğine inanıyorum. İstifayı vermelerinin onlar da hazırlığı içindeler. Gereği ne ise yapılacaktır" dedi.

Erdoğan, "Biz sıradan bir parti değiliz. Bu bir davadır. Onlar da bize kalmadan gereğini yaparlar, yapmaları da lazım" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"3 BELEDİYE BAŞKANININ İSTİFALARINI EN KISA ZAMANDA VERECEĞİNE İNANIYORUM"

(Belediye başkanlarının istifasının istenmesi) Çok tehlikelil sorular soruyorsun. Bedeli ağır olacak demedim, gereği neyse o yapılacak dedim. Şu an 3 belediye başkanımız istifalarını verdiler, 3 belediye başkanımız daha var. Onların da istifalarını en kısa zamanda vereceğine inanıyorum. İstifayı vermelerinin onlar da hazırlığı içindeler. Gereği ne ise yapılacaktır. Kurullarımız bu konu ile ilgili kararını vermişlerdir. Bu karar sürecini biz kendileri ile de değerlendirdik. Burada böyle bir adımın atılması gereğini söyledik. Biz sıradan bir parti değiliz. Bu bir davadır. Onlar da bize kalmadan gereğini yaparlar, yapmaları da lazım.

"BOKO HARAM'LA MÜCADELEDE EN ÖNEMLİ DAYANIŞMAMIZ İSTİHBARAT"

Boko Haram'la ilgili terör mücadelesinde en önemli dayanışmamız istihbarattır. İstihbarat konusunda Nijerya'nın örgütü ile bizim Milli İstihbarat Teşkilatımızın dayanışması önem arzetmektedir. Bunların biri Dubai çıkışlı, İstanbul üzerinden gitmiş, diğeri İstanbul çıkışlı 1000 adat af tüfeği ile ilgili sorun. Gümrük beyannamelerinde usulsüzlük söz konusu. Müsteşarlığımız konuyu muhatapları ile görüşüyor.

NİJERYA VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Nijerya ile BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı içinde işbirliği halindeyiz. Önümüzdeki günlerde daha da güçlendireceğiz. Bakan arkadaşlarımız kendi aralarında görüştü biz de mevkidaşımla görüştük. Boko Haram örgütü Nijerya'da oradaki mağdur insanların hayatına mal oldu. Ülkenin kuzeyinde 1,5 milyon insan yerlerinden edildi. Bizim nazarımızda FETÖ'nün de Boko Haram'ın da farkı yoktur. Masumlara zarar veriyorlar. Nijeryalı kardeşlerimize her türlü desteği vermeye hazırız. Aziz kardeşim Buhari'ye de bildirdim. FETÖ'nün eğitim kurumlarını kendilerine militan yetiştirmek için kullandığını çok iyi biliyoruz. FETÖ'ye karşı işbirliğini bugün konuştuk. Nijerya ifade ettiğim gibi 182 milyon nüfusuyla en önemli güç merkezlerinden biri. Aynı zamanda son derece dinamik bir ekonomiye sahip. Türk özel sektörünün Nijerya'ya ilgili günbegün artıyor. Özellikle mütehahitlik firmalarımızın ünü Nijerya'da artıyor. Başta elektrik olmak üzere enerji alanında işbirliğini ele aldık. Türkiye'nin önemli tecrübeye sahip olduğu bu alanda işbirliği yapabiliriz. Ben buradan işadamlarımızı Nijerya'da yatırım yapmaya davet ediyorum. Ayrıca THY'nin sefer sayılarını arttırmasıyla ilişkimizi geliştireceğine inanıyorum. TİKA Nijerya'da koordinasyon ofisi açmayı düşünüyor. Bir Nijerya atasözü der ki "rüzgar olmadan ağaz oynamaz." Güçlü siyasi irade olmadan ilişkiler ilerlemez. Hamdolsun ki Nijerya'da da Türkiye'de de bu irade mevcuttur. D-8 zirvesini daha güçlü hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. Yarın bizim de katılımımızla İstanul'da gerçekleşecek.Teşekkür ediyorum.