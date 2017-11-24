Erdoğan, Beştepe Sofrası'nda eğitimcileri ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenecek "Beştepe Sofrası"nda, aralarında akademisyen, öğretmen ve sendikacıların da bulunduğu heyeti ağırlayacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu akşam düzenlenecek "Beştepe Sofrası"na ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konukları arasında, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başta olmak üzere, akademisyen, öğretmen ve sendikacılar bulunuyor.

Yemeğe katılacak isimler şöyle:

"TED Başkanı Selçuk Pehlivanlıoğlu, Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Teoman Duralı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, Eğitim-Bir-Sen Başkanı Ali Yalçın, Türk-Eğitim-Sen Başkanı İsmail Koncuk, Afyonkarahisar Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi coğrafya öğretmeni Aysu Demirtaş, Hakkari Merkez Şehit Selahattin Ortaokulu Türkçe öğretmeni Nazlı Serdar Taş, Nevşehir Merkez Damat İbrahim Ortaokulu fen bilimleri öğretmeni Ahmet Boyacı ve Karabük Safranbolu FSM Anadolu Lisesi beden eğitimi öğretmeni Mehmet Çetin."

Yemeğe, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alparslan Durmuş, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Ayşen Gürcan da iştirak edecek.