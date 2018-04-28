Erdoğan, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü takımlarını kutladı.

Erdoğan, Spor Toto 1. Lig'in bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü takımlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"TFF 1. Lig'de ilk iki sırayı alarak Spor Toto Süper Lig'e çıkan Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nü tebrik ediyor, her iki takımımıza da gelecek sezon Süper Lig'de başarılar diliyorum."