Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü telefonla arayarak amcası Mahmut Gül'ün vefatı nedeniyle taziye dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, görüşmede,Mahmut Gül'e Allah'tan rahmet diledi.

AA'nın haberine göre; vefattan müteessir olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gül ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

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