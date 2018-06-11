Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'ndeki İçişleri Bakanlığı mensupları ve İstanbul muhtarlarına yönelik iftar programının ardından taziye ziyareti için Demirören'in Kanlıca'daki evine gitti.

Aileye başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve sanatçı Orhan Gencebay da eşlik etti.

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören 79 yaşında hayatını kaybetti. Erdoğan Demirören, son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Demirören için ilk tören saat 10.20'de İstanbul Şişhane'deki Holding binası önünde yapıldı. Törene Demirören ailesi, yakınları, holding çalışanları ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Erdoğan Demirören'in cenazesi Fatih Camii'ne götürüldü. Tabutun cenaze aracından indirilmesi sırasında Yıldırım Demirören de omuz verdi. Aile cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

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