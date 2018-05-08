Erdoğan'dan İnce'nin randevu talebiyle ilgili açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce'nin randevu talebiyle ilgili konuştu.

Erdoğan, olası görüşmeyle ilgili "Günü henüz belli değil" ifadelerini kullandı.

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