Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'daki temasları kapsamında, Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegovic'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlik girişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, şehitlik anıtına ve Aliya İzzetbegovic'in mezarına çelenk bırakarak dua etti.

Erdoğan'a ziyareti sırasında, eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic eşlik etti.

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