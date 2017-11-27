Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 'yurtdışında para' yanıtı: İspatlarsan siyaseti bırakacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Yönelik Şiddete Karsı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu.
Konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Yurt dışında hangi bankada Tayyip Erdoğan'ın hesabı var, bunu ispatla. İspatlayamadığın takdirde senin siyaseti bırakman lazım. İspatlarsan, ben hem siyaseti hem cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağım. Hodri meydan" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kadınlara yönelik bir toplantıda "Erkek işsizse, eve yeteri kadar para gelmiyorsa, akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de gelir hıncını karısından alır" dediğini söyleyen Erdoğan, "Böyle çarpık bir zihniyet olur mu? Böyle yoz bir bakış açısı olabilir mi? Bu kadına şiddeti insanlığa ihanet değil alenen meşru gören bir kafadır. Bu mantığa göre ana muhalefetin başındaki zatın her yaşadığı seçim yenilgisinden sonra evde neler yaptığını düşünmek bile istemiyorum" diye konuştu.
"Kadın meselesini bize saldırmak için silah gibi kullananlara da hiç kimse kusura bakmasın eyvallah etmeyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Bir üniversitemizin yaptığı araştırma lise mezunu her dört kadından birinin, üniversite mezunu her beş kadından birinin maalesef aile içi şiddete maruz kaldığını gösteriyor.
"Aynı şekilde bu meselenin Doğu toplumlarına münhasır olduğu yönünde oluşturulmaya çalışılan art niyetli algı da doğru değildir. Batı toplumları da aile içi şiddet sorunundan ciddi şekilde mustariptir. Demek ki burada asıl sorun nerede yaşadığınız, ne kadar okuduğunuz, hangi refah düzeyine sahip olduğunuz değildir. Asıl mesele cinsiyetten öte insana bakış meselesidir, insana verilen değer meselesidir.
"Ülkemizde insana, özellikle kadına dair yanlış algılar, yanlış kabuller, yanlış uygulamalar varsa bunun sebebini dinimizde veya kültürümüzde değil daha derinlerde aramak durumundayız. Bu bakımdan biz kadınlarımızın meselelerine sahip çıkmakla aslında tüm milletimizin, hatta tüm insanlığın dertlerine derman aramış oluyoruz.
"Bunun da ötesinde kadınların hak ve adalet temelinde sahip oldukları eğitim, çalışma, ayrımcılık, şiddet gibi sorunlarını çözememiş bir toplumun hedeflerine ulaşamayacağını da biliyoruz. Çünkü kadın yoksa, toplumun yarısı yoktur. Kadının olmadığı bir toplumun kalan yarısı da zaten yok oluşa doğru gidiyor demektir"
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