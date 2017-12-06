Erdoğan'dan Kudüs uyarısı: İslam aleminde infial yaratır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ürdün Kralı Abdullah ile görüştü. İki lider görüşmenin ardından ortak bir açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Son 5-6 yıllık dönemde imzalanan serbest ticaret ve vize muafiyetleri anlaşmaları ilişkilerimizin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ticaret, savunma sanayi, altyapı yatırımları ve turizm ciddi bir işbirliği potansiyeli barındırıyor. Ayrıca Türkiye ile Ürdün arasında öğrenci değişiminin geliştiğini görüyoruz.

Kardeşim Kral Abdullah ile bölgemizdeki güncel gelişmeleri ele aldık. Bugünkü görüşmelerimizin en önemli başlığı Kudüs'tü. Kudüs'ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün korunması hususunda Ürdün'le aynı düşüncedeyiz. Kudüs'ün statüsü konusunda atılacak yanlış bir adım İslam aleminde infiale neden olacaktır. Kudüs, tüm Müslümanların göz bebeğidir. Kimden gelirse gelsin, bu tarihi konuyu gözardı eden tüm yaklaşımların sonu hüsrandır. Ortadoğu'da istikrar için yegane yol, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletidir.

13 Aralık'ta İslam İşbirliği Teşkılatı'nın liderlerini İstanbul'da toplanacak. Bir sonuç bildirgesini oradan tüm dünyaya açıklayacağız. İslam dünyasının Kudüs konusunda beraber hareket etmesi çok önemlidir.

Hiç kimsenin hevesleri uğruna milyarlarca insanın hayatıyla oynamaya hakkı yoktur.

Kardeşim Kral Abdullah ile Suriye ve Irak'taki duruma ilişkin konuştuk. Ürdün'ün de Suriye ve Irak'ta bizimle benzer düşüncede olduğunu gördük. Bu bölgedeki işbirliğini daha da güçlendireceğiz.