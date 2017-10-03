Erdoğan'dan kulüplere umut ışığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kulüpler Birliği Vakfı’nı kabul etti. Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabule Kulüpler Birliği Vakfı ve G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Mithat Yenigün ile diğer kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Habertürk Spor'dan Meriç Müldür'ün haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da yer aldığı toplantıda kulüplerle ilgili genel konular masaya yatırıldı. Kulüpler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüzde 15’ten yüzde 45’e çıkarılması gündemde olan stopaj vergisinde daha uygun bir rakamın belirlenmesi ve amatör branşlara yapılan yatırımların profesyonel şubelerde vergiden düşülmesi yönündeki taleplerini dile getirdiler. Erdoğan’ın bu konuda yöneticilere “Bakanlar Kurulu ile temas kurun. Son şeklini verip ocak ayında kanun yapalım” dediği öğrenilirken, kulüplerin uzun yıllardır sancısı olan bu konuda umut ışığı oluştuğu ifade edildi.

KULÜPLER YASASI İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Görüşmede ele alınan bir diğer konu da uzun süredir gündemde olan Kulüpler Yasası oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yasanın yılbaşında meclise getirilmesi için talimat verdiği kaydedildi. Toplantıda yabancı sınırı ile hakem konularının ise konuşulmadığı bildirildi.

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