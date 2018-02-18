Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye "taziye" mektubu gönderdi

Taziye mektubunda, İran'ın güneyinde gerçekleşen uçak kazasında 66 kişinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Ruhani'ye, dost ve kardeş İran halkına taziyelerini sunan Erdoğan, Türkiye'nin, İran halkının acısını yürekten paylaştığını vurguladı.

Erdoğan, Türkiye'nin gerçekleşen bu elim hadisenin araştırılması ve arama-kurtarma çalışmalarının yürütülmesi aşamasında, ihtiyaç duyulduğu takdirde her türlü yardımı sunmaya hazır olduğunu bildirdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN İRAN'A TAZİYE

Dışişleri Bakanlığı, İran'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, İran halkına başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran’da iç hat seferi gerçekleştiren bir uçağın bugün İsfahan eyaleti yakınlarında düştüğü ve 66 kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşerek taziyelerini ilettiği kaydedildi.

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