Erdoğan'dan Tiryakizade Kıraathanesi'ne ziyaret

Erdoğan, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) konuklarına verdiği iftar sonrası şehirden ayrılırken, AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Emine Nur Günay'ın seçim ofisine uğradı.
Erdoğan, ardından tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde bulunan Tiryakizade Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Burada yaklaşık yarım saat kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk kahve ikram edildi. Erdoğan, kıraathanedeki kitapları inceledi ve sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan'ın ziyaretinde Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile bazı bölge milletvekili adayları hazır bulundu.
Çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara kısa bir selamlama konuşması yapan Erdoğan, "Sizlerin yoldaki bu izdihamını görünce, sizleri selamlamadan geçemezdim. Benim sizden bir ricam var. Çok farklı bir dönemin içerisindeyiz ve bu farklı dönemde de Türkiye bir sınıf atlayacak. Sınıf atlarken sizlerle beraber bu yolda yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.
24 Haziran seçimlerine 11 gün kaldığını hatırlatan Erdoğan, bu sürede herkesten büyük bir gayret beklediğini, bu 11 günün iyi değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 gün iyi değerlendirildiği takdirde 16 yıldır ülkede eserleriyle kabul gören AK Parti'nin, 24 Haziran'dan sonra yine bu kabulünün devam edeceğinin görüleceğine işaret ederek, şunları söyledi:
"Niye? Diğerlerinin bir şeyi yok. Zaten bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde bunlara açık ara fark atmadık mı? Eskişehir ki burada bile biz 1 Kasım seçimlerinde en yakın partiye 30 bin fark attık. Ama istiyorum ki bu seçimde 30 bin yeterli değil, daha fazla fark atalım ve milletvekili sayımızı daha da arttıralım. Bu neyin işaret fişeği olacak? Mart 2019 yerel seçiminin işareti olacak.
Artık Eskişehir, yerelde bu büyükşehir belediyesini kaldıramaz, çekemez. Çünkü Eskişehir'i tanıyorum, verdiği bir şey yok. Sadece, malum bazı çevrelerin vermiş olduğu destek ki onlarla beraber ayakta durdu. Ama 1 Kasım bu işin inşallah dönüşümü oldu. Şu anda zaten yerelde belediye meclisinde ağırlık bizde. Sadece kişisel olarak büyükşehir bu beyfendinin ama şimdi Mart 2019'da artık büyükşehiri de alacağız."
"CUMHUR İTTİFAKI İLE BU OYUNU BOZACAĞIZ"
Bunun da halledilmesiyle Eskişehir'in çok daha farklı bir sürece gireceğini vurgulayan Erdoğan, "Farklı bir alt yapı, üst yapı, kültür, medeniyet, sanat... bütün bunlara doğru yürüyecek. Bunun için de inanıyorum ki gece gündüz demeden yoğun çalışalım, çalışalım ki neticesini başarılı bir şekilde alalım." diye konuştu.
Erdoğan, vatandaşlardan cumhurbaşkanlığında şahsını, Mecliste ise AK Parti'ye destek sözü isteyerek, "Birileri bölmek, parçalamak isteyebilir ve Cumhur İttifakı'yla bu oyunu bozacağız." dedi.
Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 bin 500 muhtarı sahurda ağırlayacağını kaydetti.
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