Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "Rıza Sarraf davası" açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de Reza Zarrab'ın (Rıza Sarraf) tanık olduğu Hakan Atilla davasına ilişkin olarak yaptığı son dakika açıklamasında "Ambargoyu biz delmedik" dedi. "Davadan ne çıkarsa çıksın biz doğru olanı yaptık" diyen Erdoğan, İran ile ticari ve enerji işbirliğinin olduğunu hatırlatarak "Biz ABD'ye taahhütte bulunmadık" dedi.

Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'belge' iddialarına ilişkin olarak da "Bu hamlesinin bedelini ödeyecek" dedi.