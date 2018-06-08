Erdoğan Demirören'in kaç çocuğu vardır?

Erdoğan Demirören 28 Ağustos 1938 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğdu. 8 Haziran 2018 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Türk sanayici ve iş insanı. Demirören, Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği'nin (RUYİAD) Yüksek İstişare Konseyi üyesidir. Erdoğan Demirören 28 Ağustos 1938 tarihinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğdu. Saint Benoît Fransız Lisesi orta bölümü nden mezun oldu.

Erdoğan Demirören, Sirkeci'de Oto Yedek Parça İthalatı ve Pazarlaması konusunda faaliyet gösteren Kolaylık Oto Müessesi’nin kurucusu Babası Şükrü Demirören'in 1957 yılında vefatı sonucu, genç yaşta aile işlerini devraldı. Erdoğan Demirören’in halen Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding, LPG sektöründe çok sayıda şirketin sahibidir. Milangaz, Likidgaz, Mutfakgaz gibi markalarla bu sektörde Türkiye’nin en büyük grupları arasında bulunuyor. Ayrıca piston üretimi de yapan grup, Özel Ata Lisesi’nin de sahibidir. Oğlu Yıldırım Demirören ise Beşiktaş Kulübü’nün eski Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıdır.

ERDOĞAN DEMİRÖREN'İN KAÇ ÇOCUĞU VARDIR?

Evli olan Erdoğan Demirören üç çocuk babasıdır. Çocukları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, Meltem Demirören'dir. Eşi ise Tülin Demirören'dir.

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