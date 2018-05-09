Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi kurmayları ile Beştepe'de bir toplantı yapacak. Toplantının saat 14:00'de başlaması bekleniyor.

Habertürk TV muhabiri Mahmut Gürer'in aktardığına göre toplantıda dövizde yaşanan dalgalanmalar, İmar Barışı ve emeklilere verilecek ikramiyelerle ilgili konular görüşülecek.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve ekonomiden sorumlu diğer bakanların yanı sıra TCMB, SPK ve BDDK başkanları, ilgili bürokratlar ve ekonomiyle ilgili Erdoğan'ın baş danışmanlarının katılacağı bilgisi verildi.