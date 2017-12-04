Erdoğan: FETÖ temsilcileriyle kurulan mahkemeler ülkemi mahkum edemez

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı ve iş adamı Reza Zarrab'ın 3 gün boyunca itirafçı olarak ifade verdiği ABD'deki davayı değerlendirdi. Erdoğan, "Öyle sanal oluşturulan mahkemelerle, o FETÖ denilen alçağın uydurma temsilcileri ile kurulan mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'nin Kars 6. Olağan İl Kongresi öncesi kent meydanında halka hitap etti.

Erdoğan, "FETÖ alçağı nerede? Amerika'da. Demek ki bunu Amerika çok seviyor, o da Amerika'yı seviyor" dedi.

AKP İl Kongresi'nde zaman zaman "Vur vur inlesin, Amerika dinlesin" tezahüratları altında konuşan Erdoğan, ''250 şehidimiz olur, 2 bin 193 gazimiz olur ama birileri Amerika'ya gider, birileri Batı'nın değişik ülkelerine gider ama bu ülkenin asıl sahipleri burada kalır" ifadelerini kullandı.

"Biz buradayız, onlar nerede?" diye soran Erdoğan, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kimisi Hans'ın, kimisi George'un kulu kölesi oluyor. Kimisi sahte kurulan mahkemelerde yargılanmak suretiyle güya benim ülkemi yargılamaya kalkıyor. Boşuna uğraşmayın. Öyle sanal oluşturulan mahkemelerle, o FETÖ denilen alçağın uydurma temsilcileri ile kurulan mahkemeler asla benim ülkemi mahkum edemez.''

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