Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Erzurum İl Danışma Toplantısı'ndan ayrıldığı sırada salonda bulunan AK parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu aniden rahatsızlanarak bir anda yere yığıldı. Partililer tarafından kaldırılan Milletvekili Taşkesinlioğlu koltuğa alınarak bir süre dinlendi.

Tansiyonun düştüğü öğrenilen Taşkesenlioğlu bu programın ardından alışveriş merkezi açılış törenine iştirak etti.