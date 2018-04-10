Atatürk Havalimanı'ndan, Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli seferiyle İspanya'nın Malaga kentine uçan muhtarlar, Kurtuba Camii, El Hamra Sarayı, Eski Şehir Merkezi Albaicin gibi Endülüs'ün tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı bulacak.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, masrafları sponsorlar tarafından karşılanan muhtarlar,12 Nisan Perşembe günü Endülüs'ten ayrılacak. İçişleri Bakanlığı bundan sonraki süreçte de muhtarları kafileler halinde yurtdışına göndermeye devam edecek.
DUYGULARINI GAZETECİLERLE PAYLAŞTILAR
Uçağa binmeden önce duygularını paylaşan Erzincan Ganiefendi Çiftliği Köyü Muhtarı Tamer Geyik, muhtarlık kurumunun siyasetin başladığı en alt taban cumhurbaşkanlığının da en üst taban olduğunu belirterek "İspanya'ya dostluk köprüsü oluşturmak için gidiyoruz. Ülkemizi temsil etmek için. İspanya'da 2 günlük kültür ve turizm gezisi olacak. Biz sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizi temsil etmek için gidiyoruz" dedi.
2 KADIN MUHTAR DA VAR
Kafilede yer alan 2 kadın muhtardan biri olan İstanbul Fatih Hacı Kadın Mahalle Muhtarı Zeynep Tokcan ise ilk kez yurtdışına çıktığını ifade ederek "Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum bu şansı verdiği için. Hayalimdeki yere, Endüles' e gönderiyor beni. Minnettarız ona. Kendimi şanslı hissediyorum. İyi gidip güzel anılar bırakabiliriz" diye konuştu. 53 yaşındaki Zeytinburnu Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Nadiye Polat ise "Çok mutluyuz. Ben de ilk defa yurtdışına çıkıyorum. Muhtarların yurtdışına çıkması çok güzel bir imkan. Yurtdışını görmemizi sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımızın düşünceleri ve muhtarlarımıza olanak sağlanması çok önemli bir olay" ifadelerini kullandı.
'THY SPONSOR'
Trabzon Ortahisar Çağlayan Mahalle Muhtarı Ömer Ergenç ise "Lâ galibe illallah" (Allah'tan başka galip yoktur) sözünü ilke defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'da duyduğunu anlatarak "745'li yıllarda bu yazıyı Endülüs'teki tarihi yerlere yazan ecdadımızın, Müslümanların yaptığı eserleri görmek için gidiyoruz. Bu kesinlikle bir turistik gezi değildir. Ayrıca bizim devletin imkanlarıyla oraya gönderildiğimizi söylüyorlar. Bu yanlıştır. Kesinlikle sponsor vardır. Türk Hava Yolları sponsordur. Biz devletin parasıyla oraya gitmiyoruz. Özellikle vurguluyorum. Yani halkımız bu konuda biraz daha duyarlı olsun. Sabah kalktığında ilk aranan kişi de muhtardır" diye konuştu.
Çubuklu Muhtarı Hüseyin Hüsnü Kolcu duygularını şöyle ifade etti: "Bu aslında bir turistik gezi değil de muhtarlara verilen önemin bir ifadesi. Sağ olsun, Cumhurbaşkanımız değer verdi. Biz de gidiyoruz. Bu bir başlangıçtır, devamı da gelir inşallah."
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