Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için bağımsızlığın müjdecisi olmuş, birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadele, bilahare Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs 1919'da Türk milletinin, kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için bağımsızlığın müjdecisi olmuş; birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadele, bilahare Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır." ifadesini kullandı.

"MÜCADELEMİZ, BAŞKA MİLLETLERE DE ÖRNEK OLMUŞTUR"



Mesajında, "Vatanımıza ve bayrağımıza yönelen tehditleri milletimizin canı pahasına bertaraf ettiği istiklal mücadelemiz, bağımsızlıklarını kazanmak için mücadele veren başka milletlere de örnek olmuştur." ifadesine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. İstiklal şuuruyla yetişen gençlerimiz, tarihlerine sahip çıkmaları, milli değerlerine bağlılıkları, her açıdan nitelikli ve donanımlı olmaları sayesinde, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımada temel unsur konumundadırlar. Bizler, gençlerimize siyasette ve devlet yönetiminde de duyduğumuz güvenin somut bir göstergesi olarak ülkemizde seçilme yaşını da 18’e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştıran irade, kararlılık ve inancı, gençlerimizin aynen muhafaza ettiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bizler, tüm imkanlarımızla kendilerine destek verdiğimiz gençlerimizin, ecdat yadigarı olan bu aziz vatanımızı en iyi biçimde koruyacaklarına, istiklal ve istikbalimize gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına inanıyoruz.



Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyor, tüm gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

BAŞBAKAN YILDIRIM: GENÇLERİMİZİN TÜRKİYE'Yİ AYDINLIK YARINLARA TAŞIYACAKLARINA İNANIYORUM

Başbakan Binali Yıldırım, Türk gençleriyle birlikte dünyanın bütün gençlerinin de huzur, refah ve güven içinde yaşayacakları bir gelecek inşa etmeyi hedeflediklerini bildirdi.



Başbakan Yıldırım, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.



Türkiye'nin her köşesinde 19 Mayıs'ı bayram olarak kutlayan gençlerin sevinç ve heyecanını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu aktaran Yıldırım, "19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'da başlayan ve milletimizin azim ve kararlılığı sayesinde zaferle taçlanan Milli Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanıyla hedefine ulaşmıştır. Bugüne kadar karşısına çıkan türlü zorlukların üstesinden gelerek ilerleyişini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti, bugün, büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, hukuk devleti kimliği, temel insani değerlere olan bağlılığı ve ilkeli dış politikasıyla dünyanın yükselen güçleri arasındadır." ifadelerini kullandı.



Devletin temelleri atılırken milli iradenin esas alındığı gibi devletin bekasının da milli irade ile sağlanacağını vurgulayan Yıldırım, bu yolda aldıkları mesafenin ülke adına onur verici olduğunu belirtti.



Başbakan Yıldırım, gençlerin heyecan ve dinamizminin güçlerine güç kattığına işaret ederek, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Onların barış, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayallerini gerçekleştirmek en büyük emelimizdir. Hedefimiz kendi evlatlarımızla birlikte dünyanın bütün gençleri için huzur, refah ve güven içinde yaşayacakları bir gelecek inşa etmektir. Bu günü gençlik bayramı olarak kutluyor olmamız, milletçe gençlere verdiğimiz değeri ve duyduğumuz güveni en güzel şekilde göstermektedir. Gençlerimizin, çağın gereklerine uygun bilgiler üreterek insanlığın hizmetine sunmaları ve geleceğin dünyasında söz sahibi olmaları en büyük arzumuzdur.



Barışın, hoşgörünün, centilmenliğin, demokratik kültürün ve vatan sevgisinin en seçkin temsilcileri olarak gördüğüm gençlerimizin, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle ve şükranla yad ediyorum."

KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE BİR KEZ DAHA GENÇLERİNDEN ÇOK ŞEY BEKLİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugün, Türkiye bir kez daha gençlerinden çok şey bekliyor. Gençlerimizle omuz omuza yeni bir Türkiye inşa etmenin tam zamanı, 24 Haziran'da güçlü bir Türkiye'ye adım atmanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu.



Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla videolu kutlama mesajı yayımladı.



Mesajına, "19 Mayıs 1919 bizim için bir sabah yıldızıdır. 19 Mayıs 1919 karanlığın bitişini müjdeler" diyerek başlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi:



"Bir milletin bağımsızlık yolunda umutlarının yeşermeye başladığı 19 Mayıs'ı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin gençlerine armağan etti. Bugün, Türkiye bir kez daha gençlerinden çok şey bekliyor. Gençlerimizle omuz omuza yeni bir Türkiye inşa etmenin tam zamanı, 24 Haziran'da güçlü bir Türkiye'ye adım atmanın tam zamanı.



19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 99'uncu yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve minnetle anıyorum."

BAHÇELİ: 24 HAZİRAN'DAKİ SEÇİMLER, 19 MAYIS TARİHİ GİBİ HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 24 Haziran'daki seçimlere vurgu yaptı. Bahçeli, "24 Haziran'da yapılacak olan seçimler ülkemiz açısından tıpkı 19 Mayıs 1919 tarihi gibi hayati anlam ve öneme sahiptir" dedi.



MHP lideri Devlet Bahçeli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlandı. 19 Mayıs 1919'un, esarete karşı bağımsızlığın, teslimiyetçiliğe karşı dik duruşun, yılgınlığa karşı umut ve uyanışın miladı olduğunu söyleyen Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi: "19 Mayıs 1919; Türk milletinin geleceğine vurulmak istenen prangaları kırarak tarihi yeniden yazdığı destansı bir serüvenin başlangıcıdır. Samsun'da başlayan Milli Mücadele süreci, millet onurunun ayağa kalkışı, en önemlisi milli mukavemetin stratejik adım ve iradesidir. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Samsun'dan itibaren başlattıkları yürüyüşle bezginliği ve bitkinliği yenmiş, emperyalistlere diz çöktürmek için fedakarlıkta sınır tanımamışlardır. Bundan 99 yıl önce Samsun'da Milli Mücadele'nin fidesi dikilmiş, tohumu ekilmiştir. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk harcı cesaretle karılmıştır. Türk milleti, Samsun'dan harekete geçen Milli Mücadeleyi inançla, imanla omuzlamış, nihayetinde zaferle buluşturmuştur. Samsun'dan parlayan milli mukavemet, Amasya Genelgesi'yle yol haritasını çizmiş, Sivas ve Erzurum kongreleri ile gücüne güç katmış, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla beraber kutlu hedefine kilitlenmiştir. Kaldı ki Türklüğün tutsaklığı kabul etmeyeceği, hürriyet uğruna yeri geldiğinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağı bütün yönleriyle ortaya koyulmuştur. Bu itibarla, 19 Mayıs tarihi ile gelişen olaylar zinciri, ümitsizliğin seline düşmüş milli ülküleri kamçılamanın mümtaz bir örneğidir. 19 Mayıs; zalime, haine, alçağa, işbirlikçiye, müstevliye yıldırım gibi çarpan Türk'ün kudretli yürüyüşüdür. Bu yürüyüş; vatanı sahipsiz, çaresiz, kimsesiz sananlara karşı var oluş mücadelesidir. Bu yürüyüş; bölünmemizi, parçalanmamızı isteyenlere karşı nefsi müdafaa kararlığıdır. Bu yürüyüş; bitmemizi, tükenmemizi, gitmemizi, yersiz yurtsuz kalmamızı projelendiren işgalcileri İzmir'e kadar kovalayan iradenin eseridir. Tarihe altın harflerle kazınan bu eser, her türlü övgüye layık ve gıpta edilecek bir bağımsızlık ve beka meşalesini tutuşturmuştur."



"24 HAZİRAN'DAKİ SEÇİM TARİHİ ANLAM VE ÖNLEME SAHİPTİR"

"Bu esere leke sürdürmemek için biz de Cumhur İttifakı ile geleceğimize ışık tutuyor, 2023'ün güçlü Türkiye'sini 19 Mayıs 1919 ruhuyla sahipleniyor ve kucaklıyoruz" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı: "Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar geçen süre boyunca sergilenen istiklal kararlılığı, çok partili siyasi hayata geçişin ardından yeni bir evreye taşınırken hükümet etme sistemi değişikliği ile bir kez daha ayağa kalkmıştır. 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler, ülkemiz açısından tıpkı 19 Mayıs 1919 tarihi gibi hayati anlam ve öneme sahiptir. Dün vatanı kurtarmak için sergilenen milli uyanış, bugün yine bir başka beka tehdidi altında ülkemizi yeniden kurtuluşa taşıyacak iradeyi ortaya koyacaktır. Ülkemizin hali hazırda karşı karşıya kaldığı badireler dikkate alındığında Cumhur İttifakı temelinde şekillenen tarihi ve milli mutabakata aziz milletimizin destek vereceğinden şüphemiz yoktur. 1919'dan 2018 yıla kadar geçen 99 yıllık dönem tarihin yeniden uyanışına ve büyük Türk milletinin dirilişine şahitlik etmiştir. Ülkülerimiz bellidir, duruşumuz nettir, Türk milletinin istiklal ve istikbali mutlaka yaşayacak ve yaşatılacaktır. Kim ne yarsa yapsın, hangi kirli ve karanlık hesabın içinde olursa olsun, Türkiye'yi tarihin gerisine düşürmeye kimsenin gücü ve nefesi yetmeyecektir. 19 Mayıs şuuru geçmişte olduğu gibi diri, Samsun'a çıkan irade hala damarlarımızdadır. Muhtaç olduğumuz kudret ise bu damarlardaki kanda gizlidir. Bu düşüncelerle, 19 Mayıs 1919'un 99'ncu yıldönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milliyetçi kahramanları ve aziz şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle bir kez daha anıyor, aziz hatıraları önünde hürmetle eğiliyorum. Türk gençliğinin ve Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

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