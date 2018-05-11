Erdoğan-İnce görüşmesi: 'Ortada hiçbir saygısızlık yoktu'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova milletvekili Muharrem İnce, diğer adaylarla bir araya gelme girişimleri çerçevesinde dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

İnce, yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, birbirlerine başarılar dilediklerini ve sohbet ettiklerini söyledi.

İnce, adaylığı açıklandıktan sonra diğer adaylardan randevu talep edeceğini söylemişti.

Erdoğan da akşam saatlerinde İnce'yi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ankara'daki genel merkezinde kabul etti.

Görüşme sonrası Twitter hesabıdan açıklama yapan Muharrem İnce, "AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan ile 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdik, sohbet ettik, başarı diledik. Ortada hiçbir saygısızlık yoktu, koltuk haberlerine itibar etmeyin, ben kimseye haksızlık etmem. Önümüzdeki günlerde 100 bin imzayı bularak Cumhurbaşkanı Adayı olan Sayın Doğu Perinçek'i de ziyaret edip başarı dileyeceğim. Benim derdim kutuplaşmayı, ayrışmayı değil barışmayı, kucaklaşmayı gerçekleştirmek, herkesin Cumhurbaşkanı olmak" dedi.

https://twitter.com/vekilince/status/994319980375232514

https://twitter.com/vekilince/status/994320318067105793

https://twitter.com/vekilince/status/994320668039761920

İnce, bugün daha erken saatlerde Edirne F Tipi Cezaevi'ne giderek, burada Halkların Demokratik Partisi'nin tutuklu adayı Selahattin Demirtaş ile bir araya gelmişti.

Demirtaş, görüşmenin ardından bir mesaj paylaşarak, İnce'ye teşekkür etti.

Demirtaş, "Sayın İnce'nin bu ziyareti, seçmenlerimize yönelik siyasi bir mesajdan öte siyasi zarafet içeren insani bir dayanışma örneğidir" dedi.

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