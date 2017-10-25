Erdoğan: Irak'ta, Kandil ve Sincar'da PKK'ya karşı ortak mücadeleyi sürdürmeye varız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile Ankara'da bir görüşme yaptı.
İki lider görüşmenin ardından ortak bir basın açıklaması düzenledi. Erdoğan, PKK'nın, ülkede IŞİD'e (Irak Şam İslam Devleti) karşı yürütülen mücadeleyi "fırsat bildiğini" ve bu ülkede de bir yapılanması olduğunu söyledi.
Erdoğan, "Kandil gibi, Sincar gibi, bu bölgelerde PKK'nın bir varlığı söz konusu. Bütün buralarda da bizler her türlü dayanışma içerisinde ortak mücadeleyi sürdürmeye Türkiye olarak varız. Temennim odur ki; Irak'taki bütün bu yıkımların olduğu bölgeler, küllerinden yeniden ayağa kalksın. Bizler de ellerimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yaptığı referandumun "gayrimeşru" ve "kabul edilemez" olduğunu yineledi.
Erdoğan, "Arada yapmış olduğumuz bazı uyarılara rağmen, herhangi bir olumlu gelişme olmayınca da bazı yaptırım kararlarını da almak durumunda kaldık. Türkiye-İran-Irak olarak yapmış olduğumuz görüşmelerle, atmış olduğumuz adımlarla, şu anda olumlu bir noktaya geldiğimize inanıyorum" dedi.
Türkiye, İran ve Irak; IKBY'nin Eylül ayı sonunda yaptığı bağımsızlık referandumuna sert tepki gösterdi. İran, IKBY sınır kapılarını kapatırken, Türkiye de hava sahasını IKBY'ye yapılan uçuşlara kapattı. Irak da Kerkük'e yönelik askeri bir operasyon başlattı ve bu operasyon sonucunda IKBY 2014 öncesi sınırlarına çekildi.
IKBY, daha sonra referandum sonuçlarını askıya alma kararı verdi ve merkezi Irak yönetimine müzakere çağrısı yaptı.
İbadi: Terörle mücadelede etkin sonuç için işbirliği önemli
İbadi de Irak güvenlik güçlerinin IŞİD'e karşı zafer kazandıklarını ve "terörle mücadelede" etkin sonuç almak için işbirliğini önemsediklerini belirtti.
İbadi, "Biz Irak toprakları içerisinde silah taşıma yetkisi verilmeyen bir grubun topraklarımızın üzerinde faaliyet yapmasına müsaade edemeyiz. Irak Anayasası'na göre, yasaların dışında silah sahibi olan her gruba karşı mücadele verilir" dedi.
Iraklı gençlerin IŞİD'e karşı cesurca mücadele ettiğini söyleyen İbadi, Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin de bu mücadelede yer aldığını vurguladı.
İbadi, "Tabii gençlerimiz içerisinde, şu anda anayasal olarak da tanınan Haşdi Şabi içerisinde savaşan evlatlarımız da oldu. Bizim görevimiz şüphesiz Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamak ve sadece Irak'ı değil, bütün bölgeyi tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadele etmektir" dedi.
İbadi, Ankara temaslarının ardından İran'a geçecek.
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