Erdoğan: Kandil'de lider takımını hallettik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da açıklamalar yapıyor.

Erdoğan, Kandil Harekatı ile ilgili, "Kandil'de 10 önemli noktayı vurduk. İkincisinde yine bir operasyon ve toplantı halinde Kandil'deki lider takımını hallettik." ifadelerini kullandı. Erdoğan, daha önce, "Bunların toplantı halinde vurduk, ilerleyen günlerde durumu açıklayacağım" demişti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Siz varil bombalarından kaçan Suriyeli kardeşlerimize ensar oldunuz. Şanlıurfa zaten şanlıydı, şanına şan katacak. Size zorluklar kattığını da biliyorum. Ama sizden biraz sabır istiyorum. Adım adım bu durumu çözüyoruz. Şanlıurfa'nın yanındaki fitne kazanları devireceğimiz vakit çok yakın."

"Harran Üniversitesi, Türkiye Maarif Vakfı ve YÖK beraber çalışarak şimdi El-Bab'da Uygulamalı Bilimler Fakültesi açıyoruz. Erdoğan Şanlıurfa'da şehir hastanesini 2021'de açacağız. İzletin bakalım benim Şanlıurfalı kardeşime, bir görsünler şehir hastanelerini. Şanlıurfa'yı hızlı trenle bağlıyoruz. Bir oylama yapalım, istiyor musunuz? Adaylardan birisi hızlı treni istemiyormuş. Neymiş, hızlı trenler göçü hızlandırırmış vah zavallı. Bunlara kanı arabası verelim."

"İşsizliği çözmek için GAP ile ilgili çalışmayı hızlandırdık. Atatürk Barajı'ndan aldığımız suyu 221 kilometre uzunluğundaki kanal ile getirerek 2 milyon üzerindeki dekarı suluyoruz. Şanlıurfa'nın içme suyu sorununu Atatürk Barajı'ndan getirdiğimiz su ile çözdük. Siverek ve 19 köyün su ihtiyacını karşılayacak hat için çalışmalar sürüyor."

"Suruç'ta yaşanan elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olay soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkarılacak."

"Hapır sapır konuşuyorlar. Bunlar avanta aday. Anamuhalefet evlere şenlik.. Genel başkan ayrı, aday ayrı telden çalıyor. Bölücü örgütün güdümündeki parti Kandil'den talimat alıyordu, şimdi Kandil'i başlarına yıkıyoruz. Bakalım şimdi hangi dağdan emir alacaklar? Artık 24 Haziran'a yürüyoruz. 24 Haziran'da cevabı en güzel şekilde veriyor muyuz?"