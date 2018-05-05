Kayseri Şehir Hastanesi'nin açılışında konuşarak Kayserililere seslenen Erdoğan

''Türkiye'nin 15 yılda nereden nereye geldiğini sizler zaten biliyorsunuz, bu kalkınma hamlesinin kesintiye uğramasına fırsat vermeyin'' dedi.

Erdoğan 24 Haziran'ın önemine dikkat çekerek ''Kayserili vatandaşlarımız partisine sahip çıktı, güçlü destek verdi. 16 Nisan oylamasında yüzde 68 ile destek verdi. Bunu yeni bir rekor ile taçlandırmamız gerekiyor. Benim bildiğim Kayserili hiçbir işini yarım bırakmaz, şansa tesadüfe bırakmaz'' diye seslendi.

''Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tüm kurum ve unsurları ile devreye alıyoruz. Daha şimdiden birilerİ bu hakkınızı elinizden almaya çalışıyor. Ülke için hiçbir proje ortaya koyamayanlar, ikballerini eski köhne sistemin boşluklarına borçlu kesimler, milleti mümeyyiz olarak görmüyorlar'' dedi.

''MÜNAFIKLAR ÇETESİNİ GÖMECEĞİZ'' VURGUSU

''Parlementoda güçlü bir grubumuz olmazsa zayıf kalırız'' diyen Erdoğan ''bunlara parlamentoda da cumhurbaşkanlığı makamında da gereken dersi vereceğiz'' dedi.

Erdoğan ayrıca ''Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? 'Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamentoda AK Parti'ye vermeyeceğim.' Böyle bir şeye siz ne diyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mıyız? Bu oyun, bu tezgah… Kimlerin olduğunu anlıyorsunuz. İnşallah bu münafıklar çetesini 24 Haziran'da hep birlikte yere gömeceğiz.'' açıklamasını yaptı.

Erdoğan ''Biz bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık. Bu hastaneyi herkes kullanabilir. Şu ana kadar açılan şehir hastaneleri arasında en büyüğü. Kayseri sadece üretimin değil, sağlığında merkezi oluyor.'' ifadesini kullandı.

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