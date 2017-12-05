Erdoğan: Kudüs, Müslümanların kırmızı çizgisidir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanımaya hazırlandığına ilişkin haberlere tepki gösterdi.
"Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir" diyen Erdoğan, "ABD'yi bölgedeki sorunu daha da derinleştirecek böyle bir adım atmaması için bir kez daha ikaz ediyorum. İsrail ile diplomatik bağları koparırız" ifadelerini kullandı.
Erdoğan aynı zamanda, "İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak, bu konunun sonuna kadar takipçisiyiz. Eğer böyle bir adım atılacak olursa; hemen, beş on gün içerisinde İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'ni İstanbul'da toplayacağız" açıklamasında bulundu.
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise böyle bir kararın "bölgeyi yeni felaketlere sürükleyeceğini" söylemişti.
Erdoğan ABD'de görülen İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesi davasıyla ilgili olarak da konuştu.
İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın tanık olarak kürsüsüne çıktığı davadan bahseden Erdoğan, 'Türkiye'yi 'uluslararası alanda karalamaya yönelik bir mizansenin' sergilendiğini söyledi:
"Amerika'daki dava, hukuk, adaletle ilgili olmayan bir 'cambaza bak cambaza' oyunudur. Pek çok kuş birden vurulmak hedefleniyor. Birisi, Suriye ve Irak'taki projeye hız verilmek istenmesidir. Davanın projesi Amerikan yönetimi içindeki bir gruba aittir. Amerika'da ülkemizdeki 28 Şubat dönemine benzer bir süreç yaşanıyor.
"Eski yönetim bakiyesi bir grubun ülkemiz konusunda Trump yönetiminin iradesine aykırı olarak yönetim izlediği anlaşılıyor. Bizim muhatabımız sayın Trump'tır ve öyle de kalacaktır. Bizi yargılamalarının niyeti onbinlerce kilometrelik terör koridorudur. Şantaj aracı olarak kullanmak üzere gündemde tutulduğu açıkça görüldü.
"Nasıl 17-25 Aralık'ta ülkemizdeki anayasal düzeni yıkma çabası varsa Amerika'daki davada da aynı amaç uluslararası alanda gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Davadaki komplo iddiası doğrudur ama Türkiye'ye karşı kurulmuştur. FETÖ'nün tam göbeğinde olduğu uluslararası darbe girişimidir."
Erdoğan, ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlere verdiği silahlara da değindi:
"Bu silahlar bu bölgeye niye geliyor? Nerede kullanacak bunları Amerika? Suriye'ye karşı mı kullanacak? Yok. Koalisyonda. Irak'a karşı mı? Ya kime karşı kullanacak? Ya İran, ya Türkiye sıkıysa Rusya. Başka var mı? Ben bunları Trump'ın kendisine de söyledim. Silahların hala geliyor, üslerin sayısı artıyor. Adım adım takip ediyoruz. Biz de gereği neyse bunu yapmanın mecburiyeti içindeyiz."
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