29 Haziran Cuma günü, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basına kapalı olarak yaklaşık 45 dakika görüşen, ABD'nin Cumhuriyet Parti'li Güney Karolina senatörü Lindsey Olin Graham ve ABD Senatosu üyesi Jeanne Shaheen, dün Münbiç'e ziyaret gerçekleştirdi. Buradaki ABD'li askerlerin de eşlik ettiği senatörler, Münbiç'in askeri ve sivil yönetimiyle bir araya geldi, kentin sokaklarını dolaştı.

Senatör Graham'ın, ziyaret sırasında, Suriyeli yerel ortaklarına, Amerikan askerlerinin bölgede kalmaya devam etmesinin önemli olduğu mesajını verdiği belirtildi. ABD'li senatörler Lindsey Olin Graham ve Jeanne Shaheen'in, ziyaretin ardından Münbiç'ten ayrıldığı öğrenildi.