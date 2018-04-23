Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı ve çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Fatih Mintaş'a devretti.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Milletin evinde, cumhurbaşkanlığı makamında bir aradayız. Nice 98 yıllara. Bu makamlar hep gelip geçicidir, kalıcı değildir. Bugün de Sayın Başkan Fatih'e bu makamı aktarıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğuna oturan Fatih Mintaş, "Atatürk, bayram yapalım diye bizlere armağan etmiştir. Bu bayramı bize armağan eden Atatürk ve şehitlerimize saygılarımı sunuyorum. SayınCumhurbaşkanım, bizler vatan sevgisi, dürüst olmayı, kıymetli öğretmen ve anne babalarımızdan öğreniyoruz. 23 Nisan bayramımız kutlu olsun." diye konuştu.

"24 Haziran seçimlerine gidiyoruz, başkan seçilirseniz icraatınız ne olacak?" sorusuna yanıt veren Mintaş, "Devletime hizmet olacaktır, teşekkürler." dedi.

"Çocuklara yönelik özel bir vaadiniz olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Mintaş, "Çocukları nitelikli yetiştirmek olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşananlara ilişkin neler düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Mintaş, "Sıfır şiddet. Bu konuda önlemler alacağız." dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER