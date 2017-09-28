ANKARA, bugün kritik bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek.
Gazete Habertürk'ten Bahar Bakır'ın ün üst düzey diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Putin Ankara’ya öğleden sonra gelecek. Putin’in heyetinde Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu da olacak. İki lider, Külliye’de önce baş başa özel bir görüşme gerçekleştirecek. Ardından heyetler arası görüşmeler yapılacak. Erdoğan, daha sonra Putin ve heyeti onuruna bir yemek verecek.
İDLİB KONUŞULACAK
Görüşmenin ana gündemi Suriye olacak. 15 Eylül’de yapılan Astana toplantısında İdlib’de kurulacak çatışmasızlık bölgesi üzerinde Türkiye, İran ve Rusya mutabakata varmıştı. İdlib’in kuzeyine Türk askerinin konuşlanması kararlaştırılmıştı. İdlib’de, 500 asker konuşlanacak. Ancak bu askerler muharip olmayacak. Bu bölgedeki sivil geçişleri, insani yardımlar ve çatışmasızlığın sürmesi için görev yapacak. İhtiyaca göre, asker sayısı artırılıp azaltılabilecek. İdlib’de 3 ülkenin askeri konuşlanması Nisan 2018’e kadar sürecek. İki lider, konuşlanmanın ne zaman yapılacağına, sınırlarının ne olacağına, ne tür silahlar bulundurulabileceğine karar verecek. Erdoğan, 4 Ekim’de İran’a yapacağı ziyarette İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile benzer konuları konuşacak.
SİVİLLERİN DURUMU
İki liderin ele alacağı bir diğer konu, İdlib’deki sivillere yönelik saldırılar olacak. Türkiye, bir süredir Rusya’nın İdlib’deki teröristlere yönelik saldırılarında ılımlı muhaliflerin ve sivillerin öldürülmesinden rahatsızlık duyuyor. Erdoğan, Putin’e rahatsızlığı iletecek, bu tür hataların Suriye’deki ateşkes ortamını olumsuz etkilediğini belirtecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’de yaşayan 2,5 milyona yakın sivilin bu operasyonlardan etkilenmemesi ve yeni bir göç dalgasının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını da Putin’den isteyecek.
S-400, TÜRK AKIMI
Liderler, ikili ilişkileri ilgilendiren konuları da değerlendirecek. S-400 füzeleri, Türk Akımı Doğalgaz Projesi ve Akkuyu Nükleer Santralı Projesi de ele alınacak. Rusya’nın Türkiye’ye yönelik yaptırımlarının hafifletilmesi, vizelerin kaldırılması da gündeme gelecek. Rusya’nın Türkiye’ye doğalgazda yapacağı indirimin de gündeme gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Enerji kulislerinde, Rusların, Türkiye’ye ihraç ettiği doğalgazda yüzde 10.25 dolayında indirim yapabileceği konuşuluyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.