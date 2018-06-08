Erdoğan: Seçimden sonra OHAL kalkabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında OHAL'in kaldırılabileceğini söyledi.

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'nin adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonlarının dinlenmesi iddiasına da "En çok telefonu dinlenen benim" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Ben meydanlarda terörü anlatıyorum o ise terör üzerine giden bir kahramanın üzerine gidiyor" dediği İnce'yle ilgili şunları söyledi:

"Biz kaç terörist etkisiz hale getirdiğimizi anlatıyoruz. O ise terörist başı ile gelen 'meydanlara dökülün' diyerek Kürt kardeşlerimizi sokağa döken Demirtaş'ı ziyaret ediyor. Ben bunları bir proje olarak değerlendiriyorum. Bunlar bir proje örgüt. Bu dayanışmayı anlamak mümkün değil."

CNN Türk - Kanal D ortak yayınında soruları yanıtlayan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'telefonlarının dinlendiği' yönündeki sözleri için de "Türkiye'de telefonu en çok dinlenen kişi benim. Bu FETÖ takımı burada olduğu zamandan tutun… Hepsi dinliyor" dedi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun, 'Man adasına para kaçırdığı suçlamaları' yüzünden tazminat ödemeye mahkûm edilmesiyle ilgili de şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun iddiaları çok çirkin. Man adasına para kaçırmakla iftira atan Kılıçdaroğlu'nun iddiası toplamda 170 milyar TL tazminata mal oldu. Bu partinin cumhurbaşkanı adayı da geçenlerde tüm vekilleri 'hırsız' olmakla itham etti. Yahu şimdi kendisi de buna katılıyor. Bu senin genel başkanını da seni de kapsıyor. Kabul ediyorsan sen de hırsızsın. Parlemento gibi kutlu bir mekânı böyle bir ithamla kabullenmek olabilir mi?"

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