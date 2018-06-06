Erdoğan: Sıra Kandil'de, Sincar'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta maden işçileri ile yaptığı iftarın ardından yaptığı konuşmada "Türkiye'yi kim tehdit ederse üzerine gidileceğini belirterek "Şimdi sıra Kandil'de sıra Sincar'da" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında "Artık madenlerimizi yürek burkan kazalarla değil en ileri tekniklerle yapılan üretim modelleriyle konuşmak, tartışmak istiyoruz. Amerika, Avusturalya'da kişi başına günlük 11 ton üretim yapılırken bu rakamın ülkemizde 1.5 tonda kalmasına gönlümüz razı değil." diyen Cumhurbaşkanı, "daha çok kömürü daha çok istihdamla çıkartmayı hedeflediklerini" vurguladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, apolet sökme açıklamalarına yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi ince ince bir şeyler yapmak istiyorlar. Benim şu anda Afrin'de terör örgütlerine karşı mücadele veren o kahraman komutanımıza kalkıp da edepsizce ahlaksızca saldıran bu kişiyle bunlar el ele verdi. 'Apoletlerini sökeceğim' dedi. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Benim milletim bakalım sana yol verecek mi? " dedi.

'Apoletleri ben sökmedim, yargı söktü'

İnce için, 'Sen apoletleri sökersin de ben sökemez miyim' diyor ifadelerini kullanan Erdoğan" Bay Muharrem ben sökmedim apoletleri yargı söktü. Biz bu millete ihanet edenleri tuttuk yargıya teslim ettik. 15 Temmuz gecesi benim Kdz. Ereğli'deki kardeşlerim meydandaydı. Ne oldu. Bunları tuttuk, yargıya teslim ettik. Kararı yargı verdi. Yargının verdiği kararla şu anda bunlar içerideler. Ödeyecekler bedelini, 251 şehidimizin bedelini ödeyecekler. Gazilerimizin bedelini ödeyecekler. Şu anda yapılan budur" diye konuştu.

'Sıra Kandil'de, Sincar'da'

Erdoğan kalabalıktan 'idam' seslerinin yükselmesi üzerine "Şu anda tabi yargı devam ediyor. Bu yargı süreci içerisinde biz bir hukuk devleti mensubu olarak daha önce de söyledim. Yargı böyle bir konuda parlamentonun verdiği karar bu olursa bana geldiğinde ben bunu onarım dedim. Çünkü biz değerler silsilesi içerisinde kanı yerde bırakmayız. İşte bak Afrin'de 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getirdik mi? Ne oldu kaçtılar mı? Şimdi sıra Kandil'de, Sincar'da. Benim ülkemi taciz eden, tehdit eden kim olursa olsun onların üzerine üzerine gideriz." ifadelerini kullandı.

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