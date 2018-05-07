Erdoğan Sırbistanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile yapılan anlaşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistanlı mevkidaşı ortak basın toplantısı düzenlenliyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret hacmimizin ilk kez ilk kez 2017'de 1 milyar doları aşmış olması sevindirici ama hedefimiz 5 milyar dolara çıkarmak. Belgrad Saraybosna Otoyolu Projesi bir dostluk ve barış projesidir. Sırbistan'ın FETÖ ile mücadelede sürdürükleri desteği unutmamız mümkün değil. Türkiye bursları ile onlarca Sırbistanlı öğrenciye üniversiyte imkanı sağlıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Birilerinin ülkemizin Balkanlar'daki faaliyetleri ile kurduğumuz bağdan rahatsız olduklarını görüyoruz. Meyve veren ağaç taşlanır. Boş işlerle uğraşmak yerine Balkanlar'ın barış ve istikrarına katkı veren konulara yoğunlaşsınlar. Fenerbahçe Basketbol takımımız Avrupa Liği finallerinde mücadele edecek. Bir başka ortak başarıya daha imza atacağız. " diye konuştu.

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