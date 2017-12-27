Erdoğan: Suriye'de Esed ile yürümek mümkün değil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şu mesajları verdi:

Tunus tüm alanlarda kaydettiği gelişmelerde memnuniyet duyduğunu kaydeden Erdoğan Tunus'un geçiş sürecinde tarihi adımlar attığını kaydederek "2018 Dünya Futbol Şampiyonası'na Tunus'un katılacak olmasında özellikle memnuniyet duyduğumuz belirtmek isterim. Kendilerine başarılar dilerim" dedi. Erdoğan, "Tunus'un, istikrarını, ekonomik büyümesini kendimizden ayrı görmüyoruz. Tunusun kalkınması Türkiye'nin kalkınması demek. Bu amaçla uygun koşullarla açtığımız 300 milyon dolarlık kredi Tunus tarafından kullanılmış olup, 300 milyon dolarlık kredi kullanılmayı bekliyor. TİKA'nın faaliyetleri de Tunus'un kalkınma çabalarına da katma değer sağlamayı sürdürüyor. Gerçekleştireceğimiz ekonomi ve yatırım forumu toplantısında da özel sektörümüzü Tunus'a daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz" ifadelerini kullandı.

- Enerji, turizm alanlarında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Bugün Tunus'un yaşamış olduğu ekonomik sıkıntıları aramızda konuşma fırsatı bulduk. Türkiye olarak neler yapabileceğimizi konuştuk. Bakanlarımız muhattaplarıyla görüştüler ve görüşmeye devam edecekler.

- Ekonomi bakanlarımız, ilgili yetkililerimiz çalışmaya devam edecekler.

- Tunus'un huzurunu, istikrarını, ekonomik büyümesini kendimizinkinden ayrı görmüyoruz. Tunus'un kalkınması, ülkemizin kalkınması demektir.

- Özel sektörümüzü de, daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Buraya 150 kadar iş adamımızla birlikte geldik.

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde Tunus'a verdikleri destek için teşekkür ederek açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Bölgesel gelişmeler kapsamında başta Kudüs olmak üzere uluslararası gündemdeki birçok meselede benzer görüşler var. Benzer görüşler de bayrağımızdaki birlik gibi burada da birliğimizi ortaya açık net koyuyor. Demek ki tek bayrak söz konusu. Temennim odur ki bu ruhlarımızın da dışa yansıması olsun. Bu dayanışmayı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma konusunda attığı yanlış adımın BM Genel Kurulu'ndan geri döndüğünü, nasıl dünya tarafından püskürtüldüğünü gördük. 129 ülke bir tarafa, 9 tane ki bir tanesi ABD, 8 tanesi herhalde Tunus'un ilçeleri gibidir. Bundan sonra ne gibi adımlar atacağız görüşerek bu adımları da atacağız devam edeceğiz. Türkiye ve Kudüs güçlü şekilde şunu söylemektedir. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs'ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine yönelik hiçbir adım kabul edilemez. İslam aleminin ortak sesi olarak İstanbul'da olağanüstü toplanan İİT Zirvesinde de aynı hususa vurgu yapmış ve sonuç bildirgemizi de bu şekilde açıklamıştık. BM Güvenlik Konseyi'nden sonra atılan adım önemliydi. Küresel vicdan hukuk dışı ve adaletsiz bu karara müsamaha göstermedi. Filistin'e ve barış sürecine yönelik desteğimizi sürdüreceğiz"

Libya'nın bir an önce İstikrara kavuşması noktasında Türkiye ve Tunus arasında tam mutabakat bulunuyor" diyen Erdoğan, "Libyalı kardeşlerimizin siyasi çözüme yönelik diyalog ve uzlaşı ile bugüne kadar sürdürdükleri çabalarda başarı elde edeceklerini düşünüyoruz. Libya'da büyükelçiliğimizi açma çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tunus'un istikrarı ve güvenliği Libya'nınki ile bağlantılı olduğundan Libya'daki sürece yönelik aktif çabası devam edecektir" açıklamasını yaptı.

- Sayın Sibsi'yi yakın zamanda ülkemizde ağırlamak istediğimizi belirttim.

- BM Güvenlik Konseyi'nde alınan karar bir A planı. Bu 5 daimi üye arasında Müslüman ülke var mı? 2. Dünya Savaşı sırasında oluşturulan konsey arasında biz ya da Tunus neden olmasın? Reforme edilmesi gerekmektedir. Acaba Amerika, Fransa, Rusya ne der diye bakıyoruz. Sesimizi hep birlikte çıkartalım, bu bizim hakkımız, hakkımız olanı alalım.

- B Planı BM Genel Kurulu'nda da hedefe ulaştık. ABD'nin olumsuz kararına karşı duruşu, tehditle bu işin olmayacağını gösterdi.

- Filistin'in tüm dünyada tanınması kararını sürdüreceğiz.

- Aramızda bugün gerek Türkiye gerek Tunus Ekonomi Bakanı ve savunma bakanlarımız dar kapsamlı çalışma yapacaklar. Nerede sıkıntılar var bakacağız. Turizmde yapabileceğimiz çok önemli çalışmalar var. Bugün gelen 150 kadar yatırımcımız, Tunus yatırımcılarıyla ayrıca görüşecekler. 1 milyar 125 milyon dolar civarındaki ticaret hacmini nasıl yükseltebiliriz bakacağız. Terörle mücadelede Tunus'la işbirliği DEAŞ'a yönelik mücadelede olsun, diğerlerinde olsun güvenlik güçlerimiz bu noktada ciddi manada istihbarat ayağıyla bilgi paylaşımını yapmalı. Bu bilgi paylaşımı sayesinde biz bugüne kadar binlerce teröristi ya ülkelerine gönderdik veyahut cezaevlerine attık.

- Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olması bizim ortak irademizdir. Burada fiili bir işgal var. Burada işgal olmasından dolayı tabelalarımızı asamıyoruz. Doğu Kudüs bizim için başkenttir, ilan etmiş bulunuyoruz. İsrail şu an kendisi çalıp, kendisi oynuyor. 10 tane ülkeyi yanınıza alıp yapamazsınız bunu zaten.

- Suriye'de Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye'nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Çünkü Esed, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir.

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