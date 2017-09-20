Erdoğan-Trump görüşmesinin saati belli oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yarın saat 22.00'de Lotte New York Palace Oteli'nde ikili bir görüşme gerçekleştirecek.
Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan, zirve kapsamında birçok devlet başkanı ile ikili görüşme yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta yarın ABD Başkanı Trump ile bir araya gelecek.
İki lider, yarın TSİ ile 22.00'de, Lotte New York Palace Oteli'nde ikili bir görüşme gerçekleştirecek.
Söz konusu görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın ortak bir açıklama yapması bekleniyor.
Görüşmenin bir bölümünde her iki tarafın heyetleri de hazır bulunacak. Görüşmede gündeme gelmesi beklenen konuların başında ABD Kongresinin, korumaların kullanacağı silahların satışına ilişkin tasarıyı geri çekme kararı yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'de bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi konusunu da gündeme getirmesi öngörülüyor.
ERDOĞAN VE TRUMP YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün BM 72. Genel Kurulunda, heyet başkanları onuruna verilen yemekte ABD Başkanı Trump ile bir süre sohbet etmişti.
ABD Kongresinin, silah satışına ilişkin tasarıyı geri çekme kararının yemekte görüşülüp görüşülmediği sorulan Erdoğan, "Yemek masasında o kadar etraflı bir görüşme imkanımız yok. Sadece perşembe günü kendisiyle ikili, belki kısmen de heyetler arası ama ağırlıklı ikili olur, bir görüşmemiz olacak. O görüşmeden sonra karşılıklı olarak açıklamamızı yaparız." ifadelerini kullanmıştı.
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Misafir 53 dakika önceGorusupte ne olacak, eski tas eski Hamam. Agzimiza bir parmak bal calacaklar.00
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Misafir 53 dakika önceamerika vizeyi kaldıracak mı türkiye ye00
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Misafir 1 saat önce22:23'te görüşme biter30