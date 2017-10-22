Erdoğan: Trump, medeniyet olayını şekil olarak değerlendiren bir tipolojidir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkelere uyguladığı seyahat kısıtlamalarının bir sıkıntıya işaret ettiğini ve korumalarına yönelik gözaltı kararı nedeniyle ABD'ye medeni diyemeyeceğini söyledi.

İstanbul'daki İbn Haldun Üniversitesi'nde Uluslararası Medeniyet Şurası'nın açılışında bir konuşma yapan Erdoğan, "Sayın Trump, bana göre medeniyet olayını şekil olarak değerlendiren bir tipolojidir. Bizim anlayışımızda biz farklı düşünce insanlarına kapıları kapatmadık ama şu anda eğer Amerika'da Müslümanlar oradan kovulmanın hesapları içerisine mahkum edilmişse Amerika'da bir sıkıntı var demektir. Önce Trump'ın bunu masaya yatırması lazım" dedi.

Trump, seçim kampanyası döneminde Müslümanların ABD'ye girişinin yasaklanmasını önermiş ve başkanlığa seçildikten sonra da bazı ülkelerin vatandaşlarının seyahatine kısıtlama getiren başkanlık kararnameleri çıkarmıştı.

Trump, ilk etapta İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye, Yemen ve Irak vatandaşlarının tamamına seyahat yasağı uygulamak istemiş, ancak bu yasağın mahkeme kararıyla iptal edilmesi sonucunda daha hafif bir seyahat yasağı yürürlüğe koymuş ve Irak'ı da listeden çıkarmıştı.

Eylül ayında da yasak kapsamı Venezuela, Kuzey Kore ve Çad'ı da içine alacak şekilde genişletildi. Ancak bu yasakla ilgili de Hawaii'deki bir federal yargıç tarafından yürütmeyi durdurma kararı alındı.

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Erdoğan'dan korumaları hakkındaki gözaltına kararına tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında korumaları hakkında çıkartılan yakalama ve gözaltı kararından dolayı da ABD'ye eleştiriler yöneltti.

Erdoğan, "Benim 13 tane korumam kendi davetine gittiğim bir ülkede eğer kalkıp da daha Amerika'da tanımadan, görmeden, bilmeden haklarında, gıyaplarında kalkıp gözaltına alma kararı çıkıyorsa kusura bakmasınlar, ben bu ülkeye medeni demem. Beni davet edeceksin, yanımda korumalarım, ben bir ülkenin Cumhurbaşkanıyım ve teröristlere orada adeta bizi dövdürmeyle, tehditle karşı karşıya bırakacaksın ve kendi korumalarım bizimle ilgili tedbir alacak, hele hele iki tanesi orada hiç yok, eşimin korumaları ve bunlarla ilgili savcı gözaltına alma kararı verecek. Böyle adalet olur mu?" dedi.

Erdoğan'ın Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında bir grup protesto amacıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nin resmi konutu önünde toplanmış ve bir başka grup da protestoculara sert şekilde müdahale etmişti. Çıkan arbedeye Erdoğan'ın korumaları da karışmıştı.

Yaşanan olaylarla ilgili 15'i Cumhurbaşkanlığı koruması 19 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi ve yargı süreci başladı. Şu anda ABD'de bu olayla ilgili iki kişi tutuklu bulunuyor.

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