Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"BİRİLERİ ADETA KUDURMUŞ DURUMDALAR"

Türk milletinin, yeniden gerçek gücünün ve sınırlarının farkına varması karşısında adeta birileri kudurmuş durumdalar. Türkiye artık gücünün, imkanlarının, yapabileceklerinin bilincinde bir ülkedir. Türk milleti, yüzlerce milyon kardeşiyle birlikte yeniden kurulan dünyada hak ettiği yeri almanın kararlığı içindedir.

"PEKİ SİZİN BURALARDA NE İŞİNİZ VAR?"

Türkiye'nin bu dirilişinden, silkinişinden, yükselişinden rahatsız olanlar, terör örgütleriyle el ele verip önümüzü kesmeye, bizi yeniden kendi biçtikleri dar gömleğe sığdırmaya çalışıyorlar. Halbuki biz, gönlümüze çizilen hudutların darlığına isyan eden bir milletiz, kükreyen bir milletiz. Türkiye'ye 'Irak'ta, Suriye'de, Somali'de, Afrika'da, Balkanlarda, Kafkaslarda ne işin var' diyenlere sormak lazım, peki sizin buralarda ne işiniz var? Öyle mi? Çünkü bunların derdi yok. Bizim derdimiz var, derdimiz. Biz dertliyiz. Biz buralardayız çünkü bizim bu coğrafyaların hepsiyle de çok güçlü tarihi ve insani bağlarımız var. Buralarda ağlayan her çocuğun gözyaşını silmek, başını okşamak bizim boynumuzun borcudur.

recep tayyip erdoğan

konya toplu açılış