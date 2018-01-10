Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
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BEŞTEPE'DE 2019+5 BULUŞMASI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen pazartesi günü yaptığı konuşma, 2019 seçimlerine giden süreçte startı vermiş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki diyalog, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'daki düzenlenen miting ile başlamıştı.
BAHÇELİ'NİN 'BAŞKANLIK SİSTEMİ' ÇIKIŞI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11 Ekim 2016 tarihli MHP grup toplantısında yaptığı konuşmada, artık hiçbir şeyin 14 Temmuz'daki gibi olmayacağını ifade etmiş başkanlık sistemine yeşil ışık yakmış ve Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinin bir fiili durum oluşturduğunu söyleyerek "Fiili durumun hukuki boyut kazanabilmesinin süratle yol ve yöntemlerin aranması" gerektiğini ifade etmişti. Bu çıkışın ardından anayasa değişikliği süreci başlamış oldu.
AK PARTİ VE MHP'NİN 'EVET' İTTİFAKI
18 maddelik, mevcut Anayasa'da değişiklik içeren Anayasa metni, 2017 ocak ayında Meclis'te kabul edildi ve referandum yolu açıldı. MHP lideri Devlet Bahçeli, 2016 yılının ekim ayında yaptığı bir konuşmada, "Eğer Meclis'te evet dersek, milletin karşısında da evet deriz." açıklamasında bulunmuştu. MHP lideri, 16 Nisan referandumuna ilişkin olarak 2017'nin şubat ayında teşkilata gönderdiği bir genelgede 'Evet' tercihini "Evet derken, devlet ve millet varlığının muhafazasını hedefliyoruz" sözleri ile açıklamış ve bu kapsamda, "Aynı tercihteki partilerle ortak çalışma yapılabilecek" ifadelerini kullanmıştı.
REFERANDUMDAN 'EVET' ÇIKTI
16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasından yüzde 51,41 ile 'Evet', yüzde 48,59 ile 'Hayır' çıktı. Bu sonuçla, AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı anayasa değişikliği gerçekleşmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edilmiş oldu.
ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE 'EVET' TEŞEKKÜRÜ
16 Nisan'da referandum sonuçlarının belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk konuşmada, "Engellemek istediler, başaramadılar. Genel Kurula geldi, Genel Kurulda ne oldu? Hamdolsun, 339 ile Parlamentodan geçti, AK Parti ve MHP'nin milletvekillerinin dayanışmasıyla. Tabii, ben buradan öncelikle Sayın Yıldırım'a ve Sayın Bahçeli'ye özellikle teşekkür ediyorum. Dik durdular, gruplarına sahip çıktılar ve böylece Meclis'ten geçti." dedi.
UYUM YASALARI
16 Nisan referandumunun ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin uyum yasaları süreci de başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2017 ağustosunda yaptığı açıklamada, 1 Ekim'den sonra sırasıyla gelecek uyum yasaları hususunda sorumlu, uzlaşmacı ve duyarlı tavırlarını muhafaza edip, gereğini yapacaklarını açıkladı. Uyum yasaları ile ilgili olarak MHP cephesinden ayrıca 2019 seçimleri için 'seçim ittifakı' önerileri gelmeye başladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: MHP'YLE İTTİFAK DÜŞÜNÜLEBİLİR
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim ittifakı önerisiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir konuşmasında, MHP ile bir ittifakın düşünülebileceğini dile getirdi.
BAHÇELİ'DEN DESTEK AÇIKLAMASI
15 Temmuz'da Yenikapı Mitingi ile iki lider ve iki parti arasında başlayan diyalog, 16 Nisan referandumu, uyum yasaları konusundaki çalışmalar, terörle mücadele ve dış politika konularındaki birliktelikle devam etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 8 Ocak'ta gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşma ise, 2019 ve devamındaki 5 yıl için bir 'ittifaklık' sürecini gündeme getirdi. MHP lideri Bahçeli, 2019 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP'nin aday çıkarmayacağını, kendisinin de aday olmayacağını, şartsız bir şekilde ifade etti. Bahçeli ayrıca, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini de açıkladı. Bahçeli, bir gün sonraki grup toplantısında, söz konusu destek açıklamasının sadece 2019 seçimleri ile sınırlı olmayacağını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi'nin kesin olarak başlayacağı 2019'dan sonraki 5 yıl içinde de devam edeceğini açıkladı.
"AHLAKİ İTTİFAKLIĞIN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"
Bahçeli "2019'dan sonraki 5 yıl boyunca da yeni sistemin iyice kökleşmesi ve kalıcı hale gelmesi için milli ve tarihi sorumluluğumuz kapsamında süren iş birliğinin, doğacak ahlaki ittifakın gereğini gönül huzuruyla yapacağız" ifadelerini kullandı.
ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE 'YERLİ VE MİLLİ DURUŞ' TEŞEKKÜRÜ VE DAVET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu sözleriyle ilgili olarak partisinin grup toplantısındaki konuşmasında "Sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Kendisine şimdiden beyan ettiği destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu. Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada MHP liderini Beştepe'ye davet ettiğini açıkladı.
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