Erdoğan ve Pavlopoulos'tan akşam yemekte tansiyonu düşürmeye yönelik mesajlar

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Yunanistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onuruna verilen resmi akşam yemeğinde, sabahki Lozan gerginliğinin yerini ılımlı mesajlara bıraktığı görüldü.

Erdoğan, yemekte yaptığı konuşmasında, Türkiye ve Yunanistan arasında geçmişten ders alarak barış ve dostluk temelinde geleceği inşa etmeleri gerektiğinden söz etti.

Sabahki gergin ortamın dağıldığı gözlenen resmi yemek konuşmalarında Cumhurbaşkanı ayrıca, İstanbul'da bir zamanlar yaşayan 10 binlerce Rum vatandaşı ile Yunanistan'da yaşayan soydaşların iki ülke halkının birlikte yan yana yaşayabileceğini gösterdiğini söyledi.

Yunanistan'ın Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek vermesinden dolayı teşekkür eden Erdoğan Yunanistan'da yatırım yapan Türk yatırımcıların fikirlerini aldıktan sonra, Türk ve Yunan yatırımcıların üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yaparak , işbirliğini kazan-kazan denklemine dönüştürebileceklerinin altını çizdi ve iki ülkenin teröre karşı mücadeleye de büyük önem verdiğini vurguladı.

Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos ise konuşmasında Lozan Antlaşması'yla ilgili tartışmalara değinmedi.

Pavlopoulos, Erdoğan'ın Atina ziyaretine verdiği önemin altını çizdi ve Türkiye ile Yunanistan'ı birleştirenlerin, ayıranlardan daha fazla olduğuna dikkati çekerek, Mustafa Kemal Atatürk ile Eleftherios Venizelos'un savaş sonrası kurdukları dostluğu örnek gösterdi.

Pavlopoulos, "Yunanlar pek bilmez ama kurdukları bu dostluk sayesinde 1934 yılında Yunanistan'ın Tahran'daki temsilciliğini Türkiye üstlenmişti" dedi.

Pavlopulos son olarak Türkye'nin AB yolunda ilerlemesine Yunanistan'ın tam destek verdiğini ve Türkiye'nin AB üyeliğinin Türk halkına yakıştığını sözlerine ekledi.

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