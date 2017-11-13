Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile vizeler dahil olmak üzere tüm engelleri kaldırmamız gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi sona erdi. Saat 17.20'de başlayan görüşme 2 saat 10 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUSYA'DAN AYRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 23.15'te Rusya'nın Soçi kentinden Kuveyt'e hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Soçi Uluslararası Havalimanı'ndan Krasnodar Valisi Vinyamin Kondratyev, Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pakhomov, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Novorossisk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Soçi'den Kuveyt'e gitti.

"DİYALOG İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR OLUŞUYOR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığını belirterek, "Sayın Erdoğan'a geçtiğimiz günlerde Tahran'da gerçekleştirdiğim görüşmeler hakkında bilgi verdim. Astana sürecinin garantörleri olan Rusya, Türkiye ve İran arasında çalışmalar başarıyla devam ediyor" dedi.

Suriye'de yaşanan şiddet olaylarının önemli oranda azaldığına değinen Putin, "Birleşmiş Milletler himayesinde Suriye'de taraflar arasında diyalog kurulması için gerekli koşullar oluşuyor. Suriye'de siyasi çözüme verilen desteğin arttırılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanı ile hemfikiriz" ifadesini kullandı.

"HER TÜRLÜ TEMASIMIZI SERİ OLARAK DEVAM ETTİRİYORUZ"

Putin, Türkiye ve Rusya arasındaki yakın temasların alışkanlık haline geldiğine işaret ederek, "Bu tür temaslarımızı, seri olarak, bürokrasiden uzak ve samimi bir havada devam ettiriyoruz. Söz konusu görüşmelerin son derece verimli olduğunu düşünüyoruz ve bu şekilde çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

"GEÇEN YIL YAŞANAN DÜŞÜŞÜ TELAFİ EDEBİLİRİZ"

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin kriz öncesinde döndüğüne dikkati çeken Putin, şu görüşlere yer verdi:

"Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmindeki artış da bunu gösteriyor. Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacmi bu yılın ilk 9 ayında yüzde 36 artmış durumda. İnanıyoruz ki bu yılın sonuna kadar geçen yıl yaşanan düşüşü tamamen telafi edebiliriz"

Ticaret hacmindeki artışın hızlanması için, belirli sınırlamaların kaldırılması gerektiğine vurgu yapan Putin, Erdoğan ile görüşmesinde, geriye kalan sınırlandırılmaların kaldırılması konusunu da detaylıca ele aldıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile stratejik işbirliği konularının da ele alındığını aktaran Putin, "Bu konuların başında Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) geliyor" ifadesini kullandı.

"İLK ÜNİTEYİ 2023 YILINDA DEVREYE ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Putin, Rosatom şirketinin Akkuyu'nun inşaatına yakında başlayacağını belirterek, "Projede ilk üniteyi 2023 yılında devreye almak istiyoruz" dedi.

"EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZ YÜKSELDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak basın toplantısında "İlişkilerimizin derinleşmesi konusunda Sayın Putin ile mutabık kaldık. Yüzyüze görüşmeler ve telefon diplomasimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu anlayışla hareketle Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin 7'nci toplantısının hazırlığına başladık. Siyasi diyaloğumuza paralel olarak ekonomik ilişkilerimiz de yükseliş devrine girmiş bulunuyor" dedi.

"İSTİYORUZ Kİ SON KISITLAMALARI DA KALDIRALIM"

Ekonomik engellerin tümüyle kalkması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayındaki ziyaretim sırasında bazı tarım ürünlerinin Rusya'ya girişine izin verilmesi, vatandaşlarımızın çalışma izni sorunlarının halledilmesi gibi konularda Putin'in verdiği müjde bizileri memnun etmiştir. Aradan geçen süre zarfında ikili ekonomik işbirliğimiz önündeki tüm engellerin kaldırılması için yoğun temaslarımıza devam edeceğiz. Domates, Nar ve patlıcan gibi ürünlerin Rus pazarına girişini kolaylaştırmak için alınan kararları memnuniyetle karşıladık. İstiyoruz ki son kısıtlamaları da kaldıralım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evvelce 100 milyar dolar olarak açıkladığımız hedefe ulaşmak için iş adamlarımızın önündeki vize de dahil olmak üzere tüm engelleri kaldırmamız gerekir. Vize muafiyeti rejiminin eski haline döndürülmesi önem arz ediyor" diye konuştu.

"TİCARET HACMİMİZ CİDDİ ORANDA ARTTI"

Erdoğan, "Ticaret hacmimi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artış ile 15 milyar doları aştı.

Türk Akım VE Akkuyu NüklerSantral konusunda işbirliği değerlendirmesini yaptık. Bu projelerin zamanında hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

"Türk Akımı'nın Rusya kısmındaki botu hattı döşeme işlemlerinin tamamlandığını memnuniyetle görmüş bulunuyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi ilgilendiren boyutuyla da yakından ilgileniyoruz. Akkuyu Nükleer Sanrtali'nin beton dökme törenini de önümüzdeki haftalarda gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Putin'in de programının el vermesiyle bu adımı birlikte atalım istiyoruz" ifadesini kullandı.

"4 MİLYONU AŞKIN RUS TURİST ÜLKEMİZİ ZİYARET ETTİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rusya ile kültür ve turizim konusundaki ilişkilerimizi de eskidinden daha iyi duruma taşımak istiyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında 4 milyonu aşkın Rus turist ülkemizi ziyaret etti. 2019 yılında karşılıklı olarak düzenlenecek kültür ve turizm yılı önemli bir dönüm noktası olacaktır. Bölgesel ve uluslararası konuları da ele alma fırsatımız oldu. Özellikle Suriye'ye ilişkin son gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduk."

"İLİŞKİLERİN ÇOK İLERİ SEVİYEYE GELMESİNDEN MEMNUNUZ"

Erdoğan, "Gelinen noktada siyasi çözüme odaklanabileceğimiz bir zemin oluştuğuna mutabıkız. Putin ve Trump arasıdna yapılan ortak açıklamasını önemsiyoruz. Türkiye ve Rusya ilişkilerinin çok ileri seviyeye geldiğini görmekten memnunuz. Elbette bu seviyeyi yeterli görmüyoruz. Savunma sanayine yönelik atılacak adımı çok önemsiyoruz" dedi.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Soçi'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Başkanlık Konutu'nda Rusya Devlet Başkanı Putin ile baş başa görüşecek, heyetler arası çalışma yemeğine katıldı.

İki liderin düzenleyeceği ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Soçi'den Kuveyt'e hareket edecek.

GENELKURMAY BAŞKANI AKAR, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A YURT DIŞI ZİYARETLERİNDE EŞLİK EDİYOR

Genelkurmaydan yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13-15 Kasım 2017 tarihleri arasında sırasıyla Rusya Federasyonu, Kuveyt ve Katar’a icra edeceği resmî temaslara Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da iştirak etmektedir.

Orgeneral Hulusi Akar, ziyaretler esnasında söz konusu ülkelerin genelkurmay başkanları ile de askeri iş birliği, terörle mücadele ve güvenlik konularında ikili görüşmeler gerçekleştirecektir” denildi.

Erdoğan

putin

Soçi