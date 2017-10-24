Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ı kabul etti.



AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.



Kabulde, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan