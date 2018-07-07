Yavaş yavaş dediğim oluyor galiba… Kamuoyunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak bilinen, benim içinse adı dümdüz “Başkanlık” olan yeni sistemin Türkiye’nin geleceği için yaratacağı farklılıklar belirginleşiyor. Şunu söyleyeyim, dün partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacağı kabinesinin nasıl bir kabine olacağının ilk işaretini veren Erdoğan’ın açıklamaları başta iş dünyası olmak üzere kamuoyunda büyük heyecan yarattı.
"Partili olmayan bakanlarımız ile bir kabine oluşturuyoruz. Onların başında da AK Parti Genel Başkanı olacak. Ehliyet ve liyakati öne çıkarmak sureti ile yeni döneme giriş yapacağız!" ifadeleri ile Erdoğan, bambaşka bir atmosferin doğmasına neden oldu.
Nereden biliyorum bunu peki?
Çünkü o açıklamaların hemen akabinde görüştüğüm adı bende saklı çok önemli birkaç iş adamında bunu gördüm.
Mesela inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerden birinin patronu… Diyor ki; ”Yeni sistemin en güzel tarafı elbette ki kabinenin siyasi olmayan, tamamen liyakat sahibi ve profesyonellerden oluşacağı iddiasıydı. Yerli yabancı tüm yatırımcıların şikayet ettiği köhnemiş bürokrasinin ortadan kaldırılmasına fırsat yaratacak olan bu iddianın gerçek olmasını çok arzu ediyorduk ancak düne kadar da bunun olabileceğinden pek emin değildik. Açıkçası siyasi şartların bunun oluşmasına engel olacağı endişesini taşıyorduk. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı’nın dünkü açıklamaları bambaşka bir hava yarattı iş dünyasında. Siyasi hiçbir ikbal ya da kariyer derdi olmayan, tamamen işinin ehli, konusunda uzman seçkin profesyonellerden oluşacak böyle bir kabinenin Türkiye’nin çok kısa zamanda uçuşa geçmesine aracılık edecek olması hepimizi heyecanlandırdı!”
Gelelim şahsım dahil kamuoyunda heyecan yaratan bu profesyonel kabinede kim ya da kimlerin olabileceği söylentilerine…
Çok önemli şirketlerin CEO’larının adı geçiyor. Mesela bunlardan biri özel bir bankanın duayen ismi. Çok sık dillendirilen bir diğer isim ise GSM’in lider kuruluşunda kamunun yetkilendirdiği deneyimli bir isim. Bir diğeri ise emlak sektörünün yakın çalıştığı, kamudaki önemli aktörü.
İş dünyası tarafında çok başarılı bulunan bu üç ismin dışında bürokrasiden de birkaç ismin bakan olması bekleniyor. En çok konuşulanlardan biri Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin mesela. Tekin’in ismi Milli Eğitim Bakanlığı için geçiyor ve şunu söyleyeyim doğruysa eğer bu en doğru hamlelerden biri olur. Zira 2018/2019 yılı eğitim-öğretim yılının başlamasına çok az bir zaman var ve Milli Eğitim Bakanı olacak kişinin bu yeni düzenle bir an evvel entegre olması lazım. Bu yüzden de zaten uzun zamandır müsteşarlık görevini de yürüten Yusuf Tekin olduğu için en doğru isim o oluyor.
Haksız mıyım?
SEVİLAY YILMAN'IN YAZISININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
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