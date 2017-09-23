Karadeniz'de PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor. JÖAK ve JÖPER'lerin ardından bölgeye Bordo Bereliler'den oluşan bir tabur asker gönderildi. Trabzon, Gümüşhane ve Giresun kırsalında operasyonlarını sürdüren JÖAK ve JÖPER'ler ile koordineli olarak operasyonlara başlayan Bordo Bereliler engebeli ve zorlu Karadeniz dağlarında PKK'lı teröristleri arıyor.
Edinilen bilgilere göre, bölgede 3 veya 4 kişi oldukları tahmin edilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyelerinin son olarak yardım için telsiz bağlantısı kurmaya çalıştıkları öğrenildi. Kurulmaya çalışılan bağlantının ardından yapılan araştırma sonucunda grubun son olarak eylem gerçekleştirdikleri Trabzon'un Maçka ilçesinden 120 kilometre uzakta bulunan Giresun'un Doğankent ilçesi ile Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi arasındaki bölgede oldukları tespit edildi. Bölgede JÖH ve PÖH'lere operasyon desteği sağlayan JÖAK ve JÖPER'ler teröristleri yakalamak için Gümüşhane ve Giresun kırsalına kaydırıldı.
BORDO BERELİLER DE KARADENİZ'DE
Karadeniz ormanlarında saklandığı düşülen teröristlerin bir an önce yakalanması için operasyonlarını sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, son olarak Bordo Bereli askerlerden oluşan özel bir taburu daha bölgeye gönderdi. Geçtiğimiz hafta başında bölgeye gelen Bordo Bereliler Gümüşhane kırsalında operasyonlarına başladı. Zorlu Karadeniz arazisini her koşulda aşan güvenlik güçlerinin en çok yaşadığı sıkıntı ise yüksek rakımlarda oluşan sis tabakları ve sık Karadeniz ormanları.
Öte yandan, Bölücü Terör Örgütü'nün bölgede kış yapılanmasının engellenmesi ve etkisiz hale getirilmesi için sürdürülen operasyonlar kapsamında söz konusu illere zorlu arazi şartlarına dayanıklı zırhlı araçlar da takviye edildi.
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Misafir 2 dakika önceKonuşturun sonra halkı toplayıp bırakın teröristleri gereken en güzel ceza verilir şehit yakınlarımız için00
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Misafir 27 dakika önceAllah Mehmedimin yar ve yardımcısı olsun..İnşallah..60
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Misafir 32 dakika önceAllahım sizlerin yardımcısı olsun.Dualarımız sizlerle Mehmetçiklerimiz30