Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteren yazılım hizmeti danışmanlığı firmalarından Ereteam’den gençlere yeni bir kariyer fırsatı geldi. Firma bu yıl 5.’sini gerçekleştirdiği ‘’Danışman Eğitim Programı’’ ile yazılım sektöründe yeni bir iş imkanı sunuyor.

"Veri, İleri Analitik ve Yapay Zeka" konularına ilgi duyan gençlerin eğitilip istihdam edileceği program, ilgili üniversite bölümlerinden mezun olmuş ya da 1 yıldan az iş tecrübesine sahip olan adayları kapsıyor.

14 Haziran’a kadar devam edecek olan başvurular sonucunda değerlendirilen adaylar, çeşitli elemeler ve mülakatlardan geçecek. Kriterlere uygun olarak değerlendirilen adaylar, 3 ay boyunca uzman ekipler tarafından temel yazılım ve veri tabanı eğitimleri alacak. Eğitimleri başarılı bir şekilde bitiren adaylar, sürecin sonuna gelindiğinde ise Ereteam tarafından istihdam edilecek.