Ergenekon ana davasının bugün görülen duruşmasında, sanıklardan eski yarbay Mustafa Dönmez'in Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 7 yıl sonra temin ettiğini söylediği, Ankara Zir Vadisi'nde kroki ile yapılan aramalar ve Sapanca'da mühimmatlara ilişkin 3 görüntü dava dosyasına girdi.
Sanık Mustafa Dönmez, İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah saatlerinde görülen duruşmada mahkeme heyetine bir CD sunarak, söz konusu görüntülerde aramaya katılan polislerin konuşmalarına dikkat çekti.
12 Ocak 2009 tarihi saat 22.46 sularında kayıt altına alınan ve Dönmez'in beyanına göre kepçe ile aramaya katılan polislerin sildirdiği görüntülerde, bir polis memurunun "Kroki tutmuyor müdürüm, 16 adım falan tutmuyor. Sadece mantık tutuyor. Biz sadece köpek çalışana kadar burayı değerlendirelim" dediği duyuluyor. Bir polis ise 16 adım sözünü 160 adım diye düzeltiyor.
"NASIL OLSA KAZIK ATTIK"
12 Ocak 2009 saat 21.43 sularında Sapanca'da ele geçirildiği iddia edilen mühimmatların görüntülendiği bir başka videoda ise, birkaç polis memurunun kendi aralarında "İşimizi sağlama alalım, eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Nasıl olsa kazık attık. Ses yok değil mi? Sesi kapatın. Sesleri hallediyorsunuz sonra değil mi?" şeklinde konuşmaları dikkat çekiyor.
12 Ocak 2009 tarihli üçüncü görüntüde ise Zir Vadisi'nde, sanıklardan ele geçirildiği iddia edilen krokiye göre mühimmatların gömülü olduğu alanın bulunması için polisler adım sayıyor.
Mahkeme heyeti, 26 Nisan'a ertelediği duruşmanın ara kararında, sanık Dönmez'in sunduğu CD'deki görüntülerin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınıp almadığı hususunun tespiti için ilgili yere yazı yazılmasına hükmetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.