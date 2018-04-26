Yargıtay'ın "Ergenekon terör örgütünün varlığına ilişkin somut delil olmadığı" gerekçesiyle verdiği bozma kararının ardından, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan 211 sanıklı Ergenekon davasında karar çıkmadı. Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; 21 Aralık 2017 tarihli son duruşmada, Mahkeme Başkanı Metin Tamirci, "Gelecek duruşma inşallah karar için hazır bulunacağız" diyerek duruşmayı 26 Nisan 2018'e ertelemişti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER