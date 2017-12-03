Ergenliğe giren çocuğa nasıl davranmalı?

Ergenlik dönemi hakkında önemli bilgiler veren Psikolog Mustafa Güral, "Genel olarak ergenlik dönemi 12-18 yaş arası yaşanır ve bu süreçte yetişkinlerle ergenler arasındaki iletişimin sağlam olması gerekir" dedi.
İHA'nın haberine göre; Psikolog Mustafa Güral, ergenlik dönemi hakkında bilgi verdi. Ergenlik döneminde bedendeki hızlı değişim gibi, davranış ve tutumlarda da sürekli değişiklik ve tutarsızlık olabileceğini belirten Güral, "Bu dönemlerde görülen davranış ve tutum değişiklikleri, yalnızlık isteği, çalışma isteksizliği, uyum güçlükleri, can sıkıntısı, huzursuzluk, otoriteye karşı direniş, kendine güvensizlik, aşırı çekingenlik, sürekli aynı yerde kalamama, dikkatsizlik, her şeyi herkesten daha iyi yapabilme duygusu, dağınıklık gibi davranışlar, tutumlar izleyebilirler" diye konuştu.
ERGEN VE EBEVEYN ARASINDA İLETİŞİM
Psikolog Mustafa Güral, "Ergenlik dönemindeki çocuklarla iletişim kurmak ebeveynler için oldukça zorlayıcı olabilir. Çünkü ergenlik döneminde, ergen, hayatındaki fiziksel, duygusal ve sosyal değişimleri, anne ve baba ise değişen çocuğunu anlamaya çalışmakla uğraşır. Bu süreçte, anne babalar çocukları ile işlevsel iletişim biçimlerini kullanarak topluma uyum içinde, sağlıklı bireyler olarak yaşamın içinde var olabilirler. Her anne baba çocuğunun sağlıklı, başarılı ve topluma faydalı kişiler olarak yetişmesini ister. Bu noktada ergenlik dönemi bitene kadar en büyük rol ebeveynlere aittir. Çocuğa bu dönemde değerli ve güvende olma duygusu, dayanışma ve sorumluluk duygusu ve zorluklarla mücadele etme gibi aile olmanın temel gereksinimleri etkili bir iletişimle anlatılmalıdır. Çocuklarla ile kurulan iletişim sadece konuşarak değil, kendimizin tutum ve davranışları ile etkileşim içinde olduğu önemsenmelidir. Ebeveynler olarak bu zorlu süreçte sorunlarla baş edemeyeceğinizi düşünüyorsanız sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek adına siz ve aileniz bir profesyonelden destek alabilirsiniz" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.