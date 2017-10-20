Ergin Ataman'dan Devlet Bahçeli'ye cevap!

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Atiker Konyaspor maçına 11 yabancıyla çıkmış ve Süper Lig tarihinde bunu yapan ilk takım olmuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Galatasaray'ın bu hareketini eleştirmişti. Bahçeli, "Galatasaray, ismini değiştirsin. 11 yabancıdan bahsediyorsa aslan ya da Galatasaray demeyin. Onlar böyle savunuyorlar. İsmini değiştirsin. Böyle takım mı olur canım? (Gülüyor...) Ülkede 80 milyon nüfus var. Şuradan bile bir 11 çıkarırız... (Gülüyor...)" ifadelerini kullanmıştı. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın eski başantrenörü Ergin Ataman, Devlet Bahçeli'nin bu sözlerine eleştiri getirdi.

Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Ataman, "Değerli devlet büyüğümüz Sayın Devlet Bahçeli, Galatasaray'ın ilk 11'inde Türk oyuncu olmamasıyla ilgili ağır bir eleştiri yapmış. Bir süredir İtalya'dayım ve dün akşam EuroLeague Olympia Milano-Fenerbahçe Doğuş maçını izledim. Kadrosunda Sinan Güler, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek gibi Türkiye Milli Basketbol Takımı'nın çok önemli parçaları olan 3 milli oyuncusu bulunan Fenerbahçe Doğuş'ta ne yazık ki biri bile, yine 1 saniye dahi süre alamadı. Demek ki sorun sadece futbol ve sadece Galatasaray değil! Ya sporumuzu böyle kabul edeceğiz ya da hep beraber acil bir çözüm üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

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