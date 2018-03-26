Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, lacivert-beyazlılara bazı problemleri değiştirebileceğine inanarak geldiğini ama bu sene bunu başaramadığını söyledi.

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen ve kendisinin konuşmacı olarak katıldığı Sporun Zirvesi adlı panelin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunana Ataman, kadroyu bir türlü rayına oturtamadıklarını ifade etti.

Türkiye'de THY Avrupa Ligi'nden farklı bir görüntü çizdiklerini vurgulayan Ataman, "Açıkçası sezon ortasında geldiğim zaman bazı şeyleri değiştirebileceğimi düşünmüştüm ama ben de başarılı olamadım. Türkiye'de daha iyi durumdayız. Türkiye kupası sonuçta bizim için önemliydi. Baktığınız zaman Türkiye'de 2 tane kupa var. Bunlardan birini kazandık ama tabi Anadolu Efes'in esas hedefi her zaman için Avrupa, THY Avrupa Ligi olmuştur." diye konuştu.

Önümüzdeki sezon başında çok yoğun bir mesai harcayacaklarının altını çizen Ataman, şöyle devam etti:

"THY Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk adaylarıyla rekabet edebilecek bir kadro oluşumuna gideceğiz. Bu konuda kulüp yönetimi de çok istekli ama bunları da abartmadan yapacağız. Sonuçta Türkiye'nin ekonomik şartları belli. Bunları göz önünde bulundurarak iyi bir kadroyu, normal bir bütçeyle kurmaya çalışacağız. Sonrasını da bizim becerimiz ortaya çıkaracak. Önümüzdeki sene bu takımda ciddi anlamda değişiklikler olacak. Birkaç oyuncuyla yollarımızı ayıracağız ama ciddi anlamda THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final ve şampiyonluk hedefleyen bir kadro oluşturmamız gerekiyor."

"DEVŞİRME OYUNCUYA SICAK BAKIYORUM"

Ergin Ataman, bir gazetecinin Darüşşafaka forması giyen Scottie Wilbekin'in Türk olması ve devşirme oyuncularla ilgili sorusu üzerine şunları aktardı:

"Devşirme oyuncuya sıcak bakıyorum, böyle bir hak tanınıyorsa ve Avrupa'da mücadele ettiğiniz diğer ülkeler de bunu yapabiliyorlarsa, o zaman siz de bunu yapmalısınız. Ancak bunu yaparken sadece bu bağlı kalmamalı, kendi altyapınızdan da oraya çıkacak oyuncular yetiştirmelisiniz. Ali Muhammed Türk Milli Takımı'na ciddi hizmetler verdi, yaşı da ilerlerdi. Wilbekin Türk oluyor. Önemli olan Türk oyuncuların sayısını genişletmek. Onların hiç olmazsa Türkiye liginde gerçek dakikalar almalarını sağlayabilmek."

Antrenörlerin genç Türk basketbolcuları oynatmamasından ötürü şikayet aldığını da bildiren Ataman, "Antrenörler maçları kazanmak için oynuyor. Burada kuralları belirleyecek Türkiye Basketbol Federasyonu. Siz federasyon olarak o kuralları koyarsanız biz de buna uymak zorunda kalacağız. Onun için mutlaka kurallar konulması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Ligde normal sezonu ilk üç sırada bitirmek istediklerini de söyleyen Ataman, bir sürpriz olmaması durumunda bu sezon THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile CSKA Moskova'nın final oynayacağını düşündüğünü aktardı.

Ataman, A Milli Basketbol Takımı ve oyuncu yetiştirilmesiyle ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Bu kadar çok yabancı oyuncunun oynadığı ve sorumlulukların tamamen yabancılar tarafından paylaşıldığı bir ligden Avrupa Şampiyonluğu'na veya madalyaya oynayan bir mili takım çıkarmak çok zor. Burada milli takımı yönetenleri suçlamamak gerekiyor. Planlama bazında son derece yanlış yapıldığını düşünüyorum. Özellikle 2017 Avrupa Şampiyonası öncesi. Bu turnuvanın Türkiye'de yapılacağı belliydi, hedef bir turnuva olarak seçilmişti. Bence çok daha iyi bir planlama yapılarak buraya daha deneyim kazanmış mental, fiziksel ve en önemlisi tecrübe olarak daha güçlü bir takımla çıkmamız gerekiyordu. Hatalardan ders çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. İleriye yönelik ciddi plan ve programların yapılması gerekiyor."

"GALATASARAY'IN ŞAMPİYON OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Tecrübeli başantrenör, Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray Futbol Takımı'nın şampiyonluğa ulaşacağını düşündüğünü söyledi.

"50 yıldır Galatasaray'lıyım." diyen Ataman, "Daha spora başlamadan Galatasaray tribünlerinde yer almış biriyim. Bunu da her zaman gururla söylüyorum. Gönlümden Galatasaray'ın şampiyonluğu geçiyor ama sadece gönlümden değil mantık olarak da baktığınız zaman bugün Galatasaray ligde ciddi bir avantaj yakalamış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Ataman, sarı-kırmızılıların ciddi bir hava yakaladığını dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beşiktaş'ta özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sonra bir bocalama var, Fenerbahçe'de ise bir kaos var. Aziz Yıldırım'ın belirttiği gibi bir bölünme söz konusu. Bu futbola ve o enerjiye yansıyor. Fenerbahçe o enerjiyi kaybetmiş durumda. Medipol Başakşehir iyi gidiyor ama ben onun da özellikle bu önümüzdeki haftalardaki Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında çözüleceğini düşünüyorum. Fatih Terim tecrübesi ve faktörüyle, Abdurrahim Albayrak'ın da futbolcular ve taraftarla olan bütünlüğüyle Galatasaray'ın bu sezon yeniden şampiyon olacağını düşünüyorum."