Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Başkanı Kemal Çetin, erguvan otobüs işletmecilerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları ödeneklerin maliyetlerini karşılamadığını ve iflasın eşiğinde olduklarını ifade ederek, belediye ile anlaşma sağlanamaması halinde 9 Mart Cuma günü sabah saatlerinden itibaren sefer durdurma kararı alındığını belirtti.



Erguvan otobüsü işletmecilerinin Ataşehir'de bir düğün salonunda yaptığı toplantıda konuşan Çetin, 2011'de başlayan Erguvan Projesi'ne büyük umutlarla sermaye yatıran işletmecilerin, bugün iflasın eşiğinde oldukları söyledi.



Yıldan yıla işletmecilerin yakıt, sigorta, amortisman ve vergi gibi maliyetlerinin sürekli arttığını, buna karşılık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları ödeneğin maliyetlerini bile karşılamadığını aktaran Çetin, "21 Aralık 2017 itibarıyla bu otobüslerin her birinin yakıt, bakım, şoför, sigorta, amortisman gibi masrafları, İstanbul 14. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporunda 50 bin 507 liradır. Buna karşın bir otobüsün belediyeden aldığı aylık hak ediş tutarı KDV dahil 33 bin ile 35 bin lira arasında olmuştur. Özetle otobüs işletmecisi otobüs başına her ay ortalama 15 bin lira zarar etmektedir." diye konuştu.

"İSTANBULLU HEMŞERİLERİMİZDEN ÖZÜR DİLERİZ"



Erguvan Otobüsleri Projesi'nin başladığı 2011 yılında 1,15 lira olan yolcu başına elde edilen ortalama gelirin bugün 1,40 liraya indiği bilgisini veren Çetin, işverenlerin ellerindeki her şeylerini kaybetme durumuyla karşı karşıya olduklarını ifade etti.



Kemal Çetin, sorunlarının çözümü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Otobüs AŞ'ye yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını ifade ederek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından teklif edilen aylık 2 bin liralık artış, yılbaşından bu yana mazota gelen zammı bile karşılamamaktadır." dedi.



Sorunun acil çözülmesi gerektiğini dile getiren Çetin, "Mevcut koşullarda, ilerleyen günlerde araçlarımızla sefere çıkaramayacak durumda kaldığımızdan geçici olarak izinli sayılmamız gerekir. Anlaşma sağlanamaması halinde 9 Mart Cuma günü sabah saatlerinden itibaren sefere çıkamayacağımız için İstanbullu hemşehrilerimizden özür dileriz." ifadelerini kullandı.

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