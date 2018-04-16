Osmanlı döneminde adına bayramlar düzenlenen, şiirlere, metinlere konu olan erguvanlar, zarif dallarıyla pembeye boyadığı Boğaz’ın iki yakasında İstanbul’a ayrı bir güzellik katıyor.

Her yıl nisan ayında çiçeklerini açarak baharın geldiğini müjdeleyen erguvanlar, mayıs sonuna kadar kenti süslemeye devam ediyor.

Şairlerin ilham kaynağı erguvanlar, Boğaz’daki Rumeli Hisarı'na pembe rengiyle güzellik katmaya başladı.

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